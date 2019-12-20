В Киев везут 30 тонн снега: опубликовано видео

Украина

В Киеве вечером 20 декабря ждут снег — 30 тонн доставят на грузовиках из Карпат ради обустройства сноупарка под Аркой Дружбы народов. Напомним, открывать главную новогоднюю елку страны 19 декабря 2019 года пришлось без снега и почти при нулевой температуре воздуха.

ТСН показала видео специального «снежного десанта».

Отмечается, что снег везут под специальным тентом — чтобы он не растаял раньше времени.

Организаторы «Дабл Трипл Snow Fest» тем временем обещают, что большая снежная горка будет размером с пятиэтажный дом. Именно на ней на выходных, 21 и 22 декабря, будут соревноваться профессиональные лыжники и сноубордисты.

Для подстраховки натурального снега его заготавливают и в закрытых холодильных камерах.

Напомним, только 18 декабря в Киеве был побит очередной температурный рекорд — этот день стал самым теплым днем в декабре за 139 лет. А на следующей неделе в столице обещают сильный дождь.

О том, ждать ли снега на Новый год, читайте в эксклюзивном материале на сайте «ФАКТОВ» «Морозы и даже снег: какой будет погода на Рождество и Новый год».

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