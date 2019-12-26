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Украина

Пожар в одесском колледже: среди жертв опознали директора института НАН Украины

9:45 26 декабря 2019 203
пожар в колледже
Инф. «ФАКТОВ»

Эксперты идентифицировали 16-ю жертву крупного пожара, который 4 декабря произошел на Троицкой, 25. Последним опознали Александрова Бориса Георгиевича, директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук. Об этом сообщает «Думская».

Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова. За день до этого в Валиховском переулке простятся с погибшими при пожаре 16-летними студентками экономического колледжа Юлией Маркиной и Екатериной Пьяночкиной.

Ранее сообщалось, что в Одессе простились с погибшим при пожаре 16-летним студентом колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кириллом Трофимчуком. Вскоре после возгорания Кирилл сумел дозвониться к матери. Сказал, что очень любит ее и попрощался. Родители Кирилла в течение двух суток находились на месте пожара.

Фото: Лиана Александрова

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