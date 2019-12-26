- 10:04 Галкин привел в дом Пугачевой другую женщину
- 09:54 Очередной рекорд: сколько стоит доллар в Украине 26 декабря
- 09:45 Пожар в одесском колледже: среди жертв опознали директора института НАН Украины
- 09:33 Стало известно, где встретили Рождество Меган Маркл и принц Гарри с сыном Арчи
- 09:31 Целовала поезд из России: крымскую пенсионерку высмеяли едкой карикатурой
- 09:15 В Украине зажгли уникальную елку, созданную руками ветеранов АТО
- 09:07 Кольцевое солнечное затмение 26 декабря: появилось впечатляющее видео редкого явления
- 09:04 Отказывают органы: состояние Галины Волчек ухудшилось
- 08:35 Дело Шеремета: опубликован текст разговора Кузьменко о «жертве»
- 08:02 "Жаловалась на коррупцию в подразделении": избитая на Одесчине военнослужащая раскрыла детали инцидента
- 07:34 Снег и морозы: синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели
- 07:30 На "Дарынке" открылся дизайнерский "Сільпо"
Пожар в одесском колледже: среди жертв опознали директора института НАН Украины
Эксперты идентифицировали 16-ю жертву крупного пожара, который 4 декабря произошел на Троицкой, 25. Последним опознали Александрова Бориса Георгиевича, директора Института морской биологии НАН Украины, доктора биологических наук. Об этом сообщает «Думская».
Прощание с Александровым состоится 27 декабря на биологическом факультете ОНУ имени Мечникова. За день до этого в Валиховском переулке простятся с погибшими при пожаре 16-летними студентками экономического колледжа Юлией Маркиной и Екатериной Пьяночкиной.
Ранее сообщалось, что в Одессе простились с погибшим при пожаре 16-летним студентом колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кириллом Трофимчуком. Вскоре после возгорания Кирилл сумел дозвониться к матери. Сказал, что очень любит ее и попрощался. Родители Кирилла в течение двух суток находились на месте пожара.
Фото: Лиана Александрова
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
На одесском рынке: — Молодой человек, зачем было забивать такого маленького кролика?! В нем же почти нет мяса! — Я его забил?! Здрасьте! Он сам умер!