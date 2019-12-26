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Кинообзор

«Скажене весілля 2» с Потапом, Позитивом и Monatik и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные

В отечественной комедии «Скажене весілля 2» зрители смогут увидеть полюбившихся им персонажей в исполнении Назара Заднепровского, Юрия Горбунова, Екатерины Кузнецовой. Для похода в кино всей семьей подойдет полнометражный американский мультик «Шпионы под прикрытием». Поклонники рестлера и актера Джона Сины смогут увидеть своего кумира в комедии «Игры с огнем». Для киногурманов прокатчики приготовили драму «Монос» колумбийского режиссера Алехандро Ландеса. Украинские зрители получили также возможность самим понять, почему на Западе с треском провалился в прокате мюзикл «Кошки». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.

«Скажене весілля 2»

(12+, Украина, Film.UA, комедия, бюджет — 15 миллионов гривен)

Фильм является продолжением популярной комедии «Скажене весілля», которая вышла в прокат в октябре 2018 года. При бюджете 10,8 миллиона гривен первая часть собрала в отечественном прокате 54,9 миллиона гривен.

События в «Скаженому весіллі 2» происходят спустя год после тех, что увидели зрители в первом фильме. Главный герой еще не успел прийти в себя после свадьбы младшей дочери, как замуж собралась старшая…

Снял картину тот же режиссер — Влад Дикий. Не поменялся и основной актерский состав. Зрители увидят Назара Заднепровского, Екатерину Кузнецову, Алексея Супруна, Джимми Воха-Воха, Полину Василину. Музыку к комедии написал Алексей Потапенко (Потап). Он же исполнил эпизодическую роль. Задействованы в фильме и другие звезды украинской поп-музыки: Олег Винник, Позитив, Monatik. Звучит в комедии суперхит в исполнении Потапа, Винника и Оли Поляковой «Свят! Свят! Свят!». Юрий Горбунов выступил в этом проекте как актер и продюсер.

«Шпионы под прикрытием»

(0+, США, 20th Century Fox, анимационный фильм для семейного просмотра)

Главный герой этого мультфильма — лучший в мире шпион Лэнс Стерлинг. Он общителен, смел, обаятелен. Ему помогает гениальный ученый, который изобретает различные гаджеты и уникальные технологии. Проблема Уолтера Бекетта заключается в том, что он совершенно не умеет ладить с людьми и не приспособлен к обычной жизни. Однажды этот гений создал технологию, которая превратила Стерлинга в… голубя! А ему нужно в очередной раз спасать мир.

В оригинальной англоязычной версии Лэнса озвучил известный голливудский актер Уилл Смит («Аладдин»). Бекетт разговаривает голосом Тома Холланда, исполнителя роли Человека-паука. В основу картины положен короткометражный мультик «Голубь: невозможно», вышедший в 2017 году. Там главных героев также озвучивали Смит и Холланд.

«Кошки»

(6+, Великобритания — США, Universal Pictures, мюзикл, бюджет — 100 миллионов долларов)

Фильм снят по знаменитому мюзиклу Эндрю Лллойда Уэббера, который по праву считается одним из наиболее успешных мюзиклов в истории. Кассовые сборы театральных постановок «Кошек» принесли уже 3,5 миллиарда долларов! За киноверсию взялся культовый британский режиссер Том Хупер, известный по фильмам «Король говорит» и «Девушка из Дании», а также по мюзиклу «Отверженные». Все эти картины отмечены многочисленными кинопремиями. Впечатляет и актерский состав. Хупер пригласил обладательницу «Оскара», двух «Золотых глобусов» и шести премий BAFTA Джуди Денч («Влюбленный Шекспир», «Филомена»), лауреата премии «Золотой глобус» Йена Маккеллена (трилогии «Властелин колец» и «Хоббит»), обладательницу «Оскара», «Золотого глобуса» и BAFTA Дженнифер Хадсон, а также Идриса Эльбу (сериал «Лютер»), Джеймса Кордена («В темном-темном лесу»), суперзвезд американской поп-музыки Тейлор Свифт и Джейсона Деруло. Казалось, успех такому фильму гарантирован. Однако зрители на Западе на киноверсию «Кошек» не пошли. Она вышла в прокат 20 декабря и собрала всего 10,9 миллиона долларов. Фильм Хупера подвергся уничтожающей критике в прессе. Его называют главным киноразочарованием 2019 года.

«Монос»

(6+, Колумбия — США, Neon, драма, бюджет — 2 миллиона долларов)

Премьера этого необычного фильма состоялась в январе 2019 года на крупнейшем в мире фестивале независимого кино Sundance в США. Затем картину включали в свои программы многие кинофестивали по всему миру, в частности Берлинский и Одесский. В Одессе «Монос» получил приз за лучшую режиссуру. Он достался колумбийцу Алехандро Ландесу. Критики высоко оценивают его работу. Ландес не скрывает, что на съемки его вдохновили культовые книги «Повелитель мух» Уильяма Голдинга и «Сердце тьмы» Джозефа Конрада, а также советский фильм «Иди и смотри» (режиссер Элем Климов) и французская драма «Красивая работа» (режиссер Клер Дени).

Собрать деньги на съемки картины было крайне сложно. В результате их выделили несколько гуманитарных институтов из девяти стран мира. Ландес снимал преимущественно непрофессиональных актеров. Подростков одновременно учили актерскому мастерству и военному делу.

Название фильма таит в себе ряд секретов. Монос — это вымышленная гора в Колумбии, у подножия которой находится военный лагерь подростков, служащих некой Организации. Ее представитель — Посланец или Гонец — передает ребятам приказы и следит за их исполнением. Перед подростками поставлены следующие задачи: беречь некую священную корову, охранять пленную иностранку и готовиться к боевым действиям. Monos в переводе с испанского означает «обезьяны». Ландес также обращает внимание на то, что в древнегреческом слово mono имело другой смысл — одиночество.

«Игры с огнем»

(6+, США, Paramount Pictures, комедия, бюджет — 29,9 миллиона долларов)

Известный американский рестлер Джон Сина продолжает доказывать всем и вся, что обладает актерским талантом. Он начал сниматься еще в 2000 году. До недавнего времени играл преимущественно небольшие роли в боевиках. Однако в 2015 году получил большую роль в комедии «Девушка без комплексов», и с тех пор его приглашают работать в кино именно в этом жанре. Большой популярностью пользовалась комедия «Секс-контроль», которая в прошлом году собрала в мировом прокате 94 миллиона долларов при бюджете 21 миллион.

В «Играх с огнем» Джон сыграл крутого пожарного, которому со своими друзьями-коллегами в силу определенных обстоятельств приходится некоторое время приглядывать за тройкой непослушных детей. Партнерами Сины стали Джон Легуизамо («Джон Уик») и Киган-Майкл Кей («Несносные боссы 2»). Снял картину режиссер Энди Фикмен, известный по фильмам с Дуэйном Джонсоном «План игры» и «Ведьмина гора».

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с популярным британским актером Дэниелом Крэйгом, который уже сыграл Джеймса Бонда в четырех картинах и в настоящее время снимается в пятой. Это будет 25-й фильм бондианы.

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