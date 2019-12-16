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«Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» и другие премьеры недели: что посмотреть в кино в выходные (видео)

В украинский прокат вышли пять новых фильмов, в том числе фэнтези «Только чудо», снятое отечественными кинематографистами. Премьерой недели безусловно является картина «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение». Кроме того, зрители смогут увидеть две картины, участвовавшие в Каннском международном кинофестивале — «Мое жаркое лето с Софи» и «Собаки не носят штанов». Для любителей ужастиков может быть интересен фильм «Черное Рождество». Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильме «Джуманджи: Следующий уровень» и других премьерах прошлой недели.

«Звездные войны: Скайуокер. Восхождение»

(12+США, Walt Disney, фантастика)

Вот настал великий день для всех поклонников космической саги «Звездные войны». Во всем мире выходит в прокат IX эпизод этой эпопеи, которую Джордж Лукас начал снимать еще в 70-х.

Это один из самых успешных проектов в истории мирового кинематографа. В общей сложности предыдущие части собрали в прокате более 9 миллиардов долларов. Режиссером шести первых эпизодов — «Новая надежда» (1977 год), «Империя наносит ответный удар» (1980 год), «Возвращение джедая» (1983 год), «Призрачная угроза» (1999 год), «Атака клонов» (2002 год), «Месть ситхов» (2005 год) — был Лукас. Затем он продал свою студию Lucasfilm компании Walt Disney за 4 с лишним миллиарда долларов. После этого седьмой и девятый эпизоды «Пробуждение силы» и «Скайуокер. Восхождение» снял Джей Джей Абрамс, а восьмой — «Последние джедаи» — Райан Джонсон. Главные роли исполнили Дэйзи Ридли (недавно «ФАКТЫ» опубликовали эксклюзивное интервью с Ридли, в котором британская актриса рассказала о том, как проходили съемки девятого эпизода), Адам Драйвер, Джон Бойега, Энди Серкис, Марк Хэмилл и другие.

Создатели завершающего эпизода космической саги «Звездные войны: Скайуокер. Восхождение» обещают раскрыть для зрителей все тайны и дать ответы на все загадки, которые были в предыдущих сериях.

«Только чудо»

(0+, Украина, «Казка Продакшн», приключения, фэнтези, бюджет — 62 миллиона грн)

Действие фильма разворачивается в канун Дня святого Николая в небольшом городе, расположенном в горах. Герой картины — юноша, отец которого получил смертельно опасную травму. Спасти его может только один известный врач. Его и должен привезти любящий сын. Юноша отправляется в полное опасных приключений путешествие. А помогают ему пес Снежок и, конечно, святой Николай.

Фильм стал режиссерским дебютом Елены Каретник. Она же написала и сценарий. Главные роли исполнили Георгий Ярмоленко («Сторожевая застава»), Евгений Нищук («Круты 1918»), Анжелика Савченко (сериал «Анна Герман. Тайна белого ангела»).

«Мое жаркое лето с Софи»

(16+, Франция, Ad Vitam, комедия)

Фильм впервые был показан в мае 2019 года на Каннском международном кинофестивале. Там же разворачивается и действие картины. К 16-летней девочке, живущей в Каннах, приезжает погостить на лето ее кузина. В отличие от сестры она не стесняется своей сексуальности. Глядя на кузину, героиня фильма сама начинает относиться к жизни иначе.

Сняла ленту режиссер Ребекка Злотовски («Планетарий»). Главные роли исполнили дебютантка Мина Фарид и скандально известная модель Захия Дехар, которая в 2010 года спровоцировала громкий секс-скандал, в центре которого оказались известные французские футболисты, члены национальной сборной страны Франк Рибери и Карим Бензема. Эта история едва не перечеркнула их карьеру, но дала старт успешной карьере Захии. В фильме также сыграли известная актриса Клотильда Куро («Superнянь») и Бенуа Мажимель («Пианистка»).

«Собаки не носят штанов»

(18+, Финляндия, Helsinki Filmi, эротическая драма, бюджет — 1,6 миллиона долларов)

Премьера этого необычного фильма состоялась в мае 2019 года в рамках Каннского международного кинофестиваля. Главный герой картины несколько лет назад потерял жену. С тех пор он находится в подавленном состоянии. Не может нормально контактировать с другими людьми. Неожиданное знакомство с доминатрикс — женщиной, которая в сексе полностью подчиняет себе мужчин и делает из них покорных рабов, — полностью меняет жизнь героя фильма.

«Собаки не носят штанов» получил самые высокие оценки критиков. Снял картину Юкка-Пекка Валькеапяя, известный финский режиссер, чьи предыдущие работы также заставляли говорить о себе на различных кинофестивалях — «Чужой» и «Они сбежали». Главные роли исполнили Пекка Странг и Криста Косонен.

«Черное Рождество»

(16+, США, Universal Pictures, ужасы, бюджет — 5 миллионов долларов)

Фильм является ремейком одноименного культового канадского ужастика 1974 года. Картина Боба Кларка, основанная на городской легенде о серийном убийце, собрала 4 миллиона долларов в американском прокате, что было очень приличной суммой по тем временам. Популярность «Черного Рождества» подтолкнула многих известных режиссеров попробовать свои силы в этом жанре, который на Западе принято называть слэшер. Считается, что Джон Карпентер в своем легендарном фильме «Хэллоуин» использовал определенные ходы, придуманные Бобом Кларком.

Первый ремейк «Черного Рождества» был снят в 2006 году Гленом Морганом. Критики разбили картину в пух и прах, но она тем не менее собрала в прокате 21,5 миллиона долларов при бюджете 9 миллионов долларов. Нынешний ремейк сняла американский режиссер София Такал. Она же написала сценарий. Такал утверждает, что хотела прежде всего показать — современные девушки умеют за себя постоять. В картине сыграли Имоджен Путс («Ночь страха»), Лили Донохью, Бриттани О’Грэйди и другие.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о картине «Ножи наголо» и публиковали эксклюзивное интервью с исполнителем главной роли Дэниелом Крэйгом: «15 лет играть Джеймса Бонда — большая привилегия, но и своего рода приговор».

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