22.94 / 23.26 25.33 / 25.79
Киев: +5
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Вратарь сборной Украины сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле (фото)

11:58 26 декабря 2019 409
Андрей Лунин с невестой
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Чемпион мира U20 и лучший голкипер турнира Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», поделился со своими подписчиками в Instagram интересным фото. На снимке 20-летний вратарь нашей национальной команды делает своей девушке Анастасии предложение руки и сердца прямо на поле стадионе «Нуэво Хосе Соррилья» — домашней арены испанского «Вальядолида», в который Лунин перешел на правах аренды. Подпись под фото отвечает на все вопросы — «Si», что в переводе с испанского означает «Да».

Девушка футболиста также опубликовала в Instagram такое же фото, признавшись, что сказала «да». «Я люблю тебя», — добавил сам Лунин.

Возлюбленная футболиста 23-летняя Анастасия Томазова родом из Днепра. По образованию — архитектор/дизайнер.

«Наше знакомство с Андреем произошло в интернете. После виртуального общения договорились о встрече — и понеслось. Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал свою карьеру в ФК „Днепр“. В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема — привыкла к такому его образу жизни», — рассказала Анастасия Томазова в интервью Footboom.com.

Напомним, что уроженец Харьковской области Андрей Лунин — самый молодой вратарь в истории сборной Украины. Выйдя на поле 23 марта 2018-го в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней, он превзошел достижение Максима Коваля (19 лет и 174 дня).

Кстати, наш голкипер отметился тем, что парировал четыре (!) подряд пенальти в составе трех разных клубов («Днепра», «Зари» и «Леганеса»): от Марлоса («Шахтер»), Ореста Кузыка («Сталь»), Бебе («Райо Вальекано») и Сауля («Атлетико»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин после перехода в «Ревал» подарил именную футболку своему первому тренеру.

Фото Insagram

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Зеленский

У Путина сделали неожиданное заявление о прекращении войны на Донбассе при Зеленском

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер