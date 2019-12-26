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- 11:58 Вратарь сборной Украины сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле
Вратарь сборной Украины сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле (фото)
Чемпион мира U20 и лучший голкипер турнира Андрей Лунин, контракт которого принадлежит мадридскому «Реалу», поделился со своими подписчиками в Instagram интересным фото. На снимке 20-летний вратарь нашей национальной команды делает своей девушке Анастасии предложение руки и сердца прямо на поле стадионе «Нуэво Хосе Соррилья» — домашней арены испанского «Вальядолида», в который Лунин перешел на правах аренды. Подпись под фото отвечает на все вопросы — «Si», что в переводе с испанского означает «Да».
Девушка футболиста также опубликовала в Instagram такое же фото, признавшись, что сказала «да». «Я люблю тебя», — добавил сам Лунин.
Возлюбленная футболиста 23-летняя Анастасия Томазова родом из Днепра. По образованию — архитектор/дизайнер.
«Наше знакомство с Андреем произошло в интернете. После виртуального общения договорились о встрече — и понеслось. Мы гуляли в парке, постоянно болтали по телефону, он провожал меня домой. В то время Андрей только начинал свою карьеру в ФК „Днепр“. В самом начале отношений мне было довольно непривычно, когда Андрей часто и надолго уезжал на сборы, однако сейчас это уже не проблема — привыкла к такому его образу жизни», — рассказала Анастасия Томазова в интервью Footboom.com.
Напомним, что уроженец Харьковской области Андрей Лунин — самый молодой вратарь в истории сборной Украины. Выйдя на поле 23 марта 2018-го в товарищеском матче против Саудовской Аравии в возрасте 19 лет и 40 дней, он превзошел достижение Максима Коваля (19 лет и 174 дня).
Кстати, наш голкипер отметился тем, что парировал четыре (!) подряд пенальти в составе трех разных клубов («Днепра», «Зари» и «Леганеса»): от Марлоса («Шахтер»), Ореста Кузыка («Сталь»), Бебе («Райо Вальекано») и Сауля («Атлетико»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Андрей Лунин после перехода в «Ревал» подарил именную футболку своему первому тренеру.
Фото Insagram
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