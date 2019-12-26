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Спорт

Где смотреть онлайн «Лестер» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги

12:53 26 декабря 2019 35
Лестер Ливерпуль
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

В четверг, 26 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр», способном вместить 32 312 зрителей, состоится матч 19-го тура английской премьер-лиги между «Лестером» и «Ливерпулем» (арбитр — Майкл Оливер). Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЛЕСТЕР» — «ЛИВЕРПУЛЬ»

Предстоящий поединок будет битвой лидеров турнирной таблицы — у «Ливерпуля» 49 набранных очков после 17 сыгранных матчей, у «Лестера» в активе 39 баллов после 18 туров.

Этот матч станет первым, который подопечные Юргена Клоппа проведут в статусе клубных чемпионов мира. Напомним, 21 декабря «красные» в финальном матче в дополнительное время сломили сопротивление бразильского «Фламенго» — 1:0 (Фирмино, 99).

Что касается «Лестера», то команда Брендана Роджерса проиграла свой последний матч в рамках чемпионата, уступив на выезде «Манчестер Сити» — 1:3 (Варди, 22 — Марез, 30, Гюндоган, 43, с пенальти, Габриэл Жезус, 69), и позволила действующему чемпиону приблизиться ко второму месту на расстояние одного очка.

В прямом телеэфире поединок «Лестер» — «Ливерпуль» на территории Украины покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 26 декабря в 22:00. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Беларусь 5».

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Ливерпулю». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимает с коэффициентом 2,17, на ничью — 3,60, на выигрыш команды Брендана Роджерса — 3,40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» стал вторым после «Барселоны» по популярности в социальных сетях Twitter и Instagram.

Фото Getty Images

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