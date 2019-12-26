- 13:09 В центре Харькова облили зеленкой ярого фаната «русского мира»
- 13:09 Они все врали, а я врала детям: прозрение учительницы из Донецка
- 13:06 Ким Кардашьян подарила дочке на Рождество сумку за 10 тысяч долларов и жакет Майкла Джексона за 65 тысяч
- 12:58 Креатив moneyveo «Тарас и Сава» получил «серебро» на Effie Awards Ukraine 2019
- 12:54 «Меня будто похоронили заживо»: жительница Донбасса ошибочно попала под санкции
- 12:53 Где смотреть онлайн «Лестер» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
- 12:41 Запуск поездов по Крымскому мосту: пассажиры попали в базы данных "Миротвоца"
- 12:23 Местные власти продолжают призывать Зеленского запретить открытый Герусом импорт э/э из России
- 12:18 В России пришли с обысками к журналистке, которая пишет о боевиках на Донбассе
- 12:15 У пациентки почернели уши и конечности: появились подробности ужасного ЧП в больнице Каменского
- 11:59 Четырехлетняя дочь Кейт Миддлтон покорила публику реверансом перед королевой и «обнимашками» с фанатами
- 11:58 Вратарь сборной Украины сделал предложение своей девушке прямо на футбольном поле
Где смотреть онлайн «Лестер» — «Ливерпуль»: расписание трансляций матча английской премьер-лиги
В четверг, 26 декабря, на стадионе «Кинг Пауэр», способном вместить 32 312 зрителей, состоится матч 19-го тура английской премьер-лиги между «Лестером» и «Ливерпулем» (арбитр — Майкл Оливер). Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.
ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ «ЛЕСТЕР» — «ЛИВЕРПУЛЬ»
Предстоящий поединок будет битвой лидеров турнирной таблицы — у «Ливерпуля» 49 набранных очков после 17 сыгранных матчей, у «Лестера» в активе 39 баллов после 18 туров.
Этот матч станет первым, который подопечные Юргена Клоппа проведут в статусе клубных чемпионов мира. Напомним, 21 декабря «красные» в финальном матче в дополнительное время сломили сопротивление бразильского «Фламенго» — 1:0 (Фирмино, 99).
Что касается «Лестера», то команда Брендана Роджерса проиграла свой последний матч в рамках чемпионата, уступив на выезде «Манчестер Сити» — 1:3 (Варди, 22 — Марез, 30, Гюндоган, 43, с пенальти, Габриэл Жезус, 69), и позволила действующему чемпиону приблизиться ко второму месту на расстояние одного очка.
В прямом телеэфире поединок «Лестер» — «Ливерпуль» на территории Украины покажет канал Setanta Sports Ukraine. Начало трансляции — 26 декабря в 22:00. Также прямая трансляция игры запланирована на канале «Беларусь 5».
Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Ливерпулю». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимает с коэффициентом 2,17, на ничью — 3,60, на выигрыш команды Брендана Роджерса — 3,40.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Ливерпуль» стал вторым после «Барселоны» по популярности в социальных сетях Twitter и Instagram.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...