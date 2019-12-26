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Креатив moneyveo «Тарас и Сава» получил «серебро» на Effie Awards Ukraine 2019

12:58 26 декабря 2019 41
Креатив moneyveo «Тарас и Сава» получил «серебро» на Effie Awards Ukraine 2019 (Р)

Креативную кампанию moneyveo «Тарас и Сава» наградили «серебром» на премии Effie Awards Ukraine 2019. Награду присудили в номинации «Банковские, финансовые и страховые услуги». Также Манивео получила приз как лучшая маркетинговая команда 2019 года.

Рекламный проект «Тарас и Сава» Манивео создала вместе с Havas Ukraine. В агентстве отмечают: «Кампания «Тарас и Сава» оказалась настолько эффективной, потому что она четко попала в инсайт потребителя — «никто не знает, что у меня бывают финансовые трудности, что бы ни случилось, для всех я всегда — Красава!».

По словам CEO Havas Ukraine Татьяна Сахнюк, перед разработкой идеи было проанализировано поведение потенциальных клиентов: «Мы взяли то, что, по нашему мнению, оказалось наиболее действенным. Представители целевой аудитории не хотят, чтобы кто-то узнал об их финансовых трудностях, они хотят быть Красавами. Легкий и понятный юмор в рекламе добавил нужного эффекта. Кампания стала настолько популярной, что ее даже начали цитировать и пародировать в соцсетях, а это признак настоящей народной любви».

По условиям конкурса работы оценивались членами жюри в три этапа. Всего в финал конкурса прошли 122 заявки в 42 категориях. Среди агентств были banda, TBWA Ukraine и другие.

В рамках премии Effi Awards также были определены лучшие маркетинг-команды Украины 2019 года. Компания moneyveo победила в категории «Банковские, финансовые и страховые услуги», в которых обошла ПУМБ и MASTERCARD UKRAINE.

«Благодаря слаженной работе с Havas Ukraine мы получили замечательный результат — „серебро“ на премии Effie Awards Ukraine 2019, — рассказывает коммерческий директор moneyveo Максим Параска. - Мы этим гордимся. А также тем, что завоевали награду Best marketing teams 2019. Секрет лидерства: каждый участник процесса занимается любимым делом».

Напомним, Effie Awards — самая престижная награда в мире в области маркетинговых коммуникаций, которая вручается за главное достижение в сфере — эффективность.

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