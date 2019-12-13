Шоу-бизнес

Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее

Кендалл Дженнер, которая на данный момент является самой высокооплачиваемой моделью мира, высмеяла свою младшую сестру Кайли Дженнер — самую молодую в мире миллиардершу, основательницу компании Kylie Cosmetics. Кендалл сняла на сестричку видео-пародию для нового выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором участвуют представители клана Кардашьян-Дженнер.

24-летняя Кендалл надела розовый парик и, подражая 22-летней Кайли, принялась демонстрировать тесты косметики. В частности, она сначала покрыла губы помадой телесного цвета, а затем размазала ярко-красную помаду по лицу и зубам, изображая пухлые губы Кайли, объем которых та увеличила с помощью филлеров — препаратов, которые вводятся в ткани лица путем инъекций.

«Смешиваем оттенки… О, Боже, какое потрясающее ощущение на коже… Я чувствую себя чертовски хорошо», — заявила Кендалл. Модель с помощью телефона показалась сестре в таком виде, заявив: «Я — Кайли!».

«О, Боже! Ты выглядишь такой милой в роли Кайли», — прокомментировала увиденное младшая Дженнер.

Кендалл и Кайли

Ранее Кайли Дженнер рассказывала, что, будучи подростком, чувствовала неуверенность в себе из-за своей внешности. Она решила подкорректировать губы в возрасте 15 лет — после того, как мальчик, который ей нравился, отказался поцеловать ее из-за того, что они были слишком тонкие.

Кайли

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо.

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