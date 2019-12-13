- 10:17 Гадание на Андрея: Олег Винник, Оля Полякова и Злата Огневич рассказали о мистических знаках
- 10:12 Не верю: адвокат Маси Найем объяснил, почему отказался защищать подозреваемого в убийстве Шеремета
- 10:11 «Это не телешоу!»: близкая подруга принца Чарльза обрушилась с критикой на Меган Маркл
- 10:08 Итоги выборов в Британии: Brexit в январе, шотландцы требуют независимости
- 09:55 Хорошая гостиница, но под охраной: стало известно, когда в Украине появятся первые частные СИЗО
- 09:49 В Николаеве задержали охранника-педофила, пристававшего к 6-летнему мальчику
- 09:45 «Украина будет наша»: московский друг оскандалившейся «Мисс Львов» резко высказался о нашей стране
- 09:42 Где смотреть онлайн «Десна» — «Динамо»: расписание трансляций матчей 18-го тура чемпионата Украины
- 09:39 Дело Шеремета: полиция пришла с обысками к волонтерам
- 09:39 "ПриватБанк" и Western Union запускают новый сервис денежных переводов на счета в Украине
- 09:13 Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее
- 09:10 На Донбассе погиб боец ВСУ: в сети показали его фото
Кендалл Дженнер высмеяла свою сестру Кайли, сделав видео-пародию на нее
Кендалл Дженнер, которая на данный момент является самой высокооплачиваемой моделью мира, высмеяла свою младшую сестру Кайли Дженнер — самую молодую в мире миллиардершу, основательницу компании Kylie Cosmetics. Кендалл сняла на сестричку видео-пародию для нового выпуска реалити-шоу «Семейство Кардашьян», в котором участвуют представители клана Кардашьян-Дженнер.
24-летняя Кендалл надела розовый парик и, подражая 22-летней Кайли, принялась демонстрировать тесты косметики. В частности, она сначала покрыла губы помадой телесного цвета, а затем размазала ярко-красную помаду по лицу и зубам, изображая пухлые губы Кайли, объем которых та увеличила с помощью филлеров — препаратов, которые вводятся в ткани лица путем инъекций.
«Смешиваем оттенки… О, Боже, какое потрясающее ощущение на коже… Я чувствую себя чертовски хорошо», — заявила Кендалл. Модель с помощью телефона показалась сестре в таком виде, заявив: «Я — Кайли!».
«О, Боже! Ты выглядишь такой милой в роли Кайли», — прокомментировала увиденное младшая Дженнер.
Ранее Кайли Дженнер рассказывала, что, будучи подростком, чувствовала неуверенность в себе из-за своей внешности. Она решила подкорректировать губы в возрасте 15 лет — после того, как мальчик, который ей нравился, отказался поцеловать ее из-за того, что они были слишком тонкие.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Кендалл Дженнер заподозрили в романе с Леонардо Ди Каприо.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
С нашей медициной любая мать, вырастившая двоих, а то и троих детей, может автоматически получить диплом педиатра.