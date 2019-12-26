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Украина

В Кривом Роге прямо в здании суда произошла потасовка с участием полицейских (видео)

13:11 26 декабря 2019 213
Драка в суде
Инф. «ФАКТОВ»

24 декабря в зале суда Кривого Рога произошла драка. По информации полиции, потасовку начал один из местных активистов, когда, выполняя постановление судьи, полицейские начали выводить его из зала заседаний. Ранее в Кривом Роге полиция задержала пенсионера, которого уличили в совращении пятилетней девочки.

Пресс-служба полиции Днепропетровской области сообщает, что нарушитель сопротивлялся правоохранителям и нанес им телесные повреждения. Подозреваемый задержан, ему будет выбрана мера пресечения.

По информации ресурса Кривой Рог Life, инцидент имел место на слушании дела о грабеже, в котором активист имеет статус обвиняемого.

Момент потасовки на видео с 34 минуты

Ранее сообщалось, что в мэрии Борисполя произошла драка с участием секретаря Бориспольского горсовета Ярослава Годунка и переселенца из Луганской области Игоря Петровскиса. Выяснились новые детали.

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