Мороз и снег: синоптики рассказали о погоде накануне Нового года

Украина

Погода в декабре продолжает устанавливать температурные рекорды. Так, 23 декабря в столице столбики термометров показали плюс 10,2. А 18 декабря стало самым теплым днем месяца за 139 лет. Правда, синоптики обещают, что перед Новым годом все же немного похолодает. «ФАКТЫ» решили узнать у известных украинских синоптиков, когда в Украину таки придет зима.

Как рассказала «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня, в ближайшее время синоптическая картина изменится — придет похолодание.

— Ожидаем некоторого снижения температуры. В пятницу, 27 декабря, еще сохранится теплая погода, когда температура будет колебаться от 0 до 5 градусов тепла, также возможен небольшой дождь, а в западных, северных (Киевская область) и центральных областях — мокрый снег, — говорит Наталья Голеня. — Затем он перейдет в снег, температура снизится до 0, а потом и до 1−3 градусов мороза. 30 декабря будет преимущественно без осадков, температура ночью — около 5 мороза, дневная — около 0. А вот 31 декабря возможно некоторое потепление — до плюс 1−3 градусов. 1 января ожидаются осадки в виде мокрого снега, температура воздуха — около 0. В следующие дни снова придут небольшие морозы.

В пятницу, 27 декабря, на западе, севере и востоке Украины дожди с мокрым снегом. На дорогах — слякоть. Днем на западе и севере термометры покажут плюс 1, а на юге температура достигнет 7 градусов тепла.

В субботу, 28 декабря, мокрый снег пройдет практически во всех регионах страны, скорость ветра — до 8 метров в секунду. Днем температура опустится до 1 градуса мороза, а в Крыму ожидается до плюс 7.

В воскресенье, 29 декабря, практически по всей Украине ожидается снег, ветер усилится до 12 метров в секунду. Днем в западных областях похолодает до 3 градусов мороза, а на юге будет около 4 градусов тепла.

В понедельник, 30 декабря, будет сухо, но ветрено — порывы до 10 метров в секунду. Днем на севере столбики термометров покажут минус 4 градуса, а на юге поднимутся до отметки плюс 2.

Как рассказал «ФАКТАМ» народный синоптик Владимир Деркач, вторая половина декабря будет теплой.

— Как и ночью, так и днем температура будет плюсовой, — отметил Деркач. — Дальше также будет наблюдаться нетипично теплая погода, иногда возможны осадки. Правда, под конец месяца столбики термометров опустятся. Сначала мороз будет по ночам, а потом и днем, также возможен снег. Это похолодание продержится до Нового года.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» народный синоптик Леонид Горбань прогнозировал снегопад с 27 по 29 декабря. «Снег останется до Нового года, а перед самым праздником по ночам термометры будут показывать минус 4−6 градусов. Так что в новогоднюю ночь у нас будут и снег, и небольшой мороз», — отметил Горбань.

Ранее синоптики рассказали «ФАКТАМ», какой будет погода на Новый год и на Рождество.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter