«Лестер» — «Ливерпуль»: онлайн-трансляция матча лидеров чемпионата Англии

Спорт

В четверг, 26 декабря, в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр», рассчитанном на 32 312 мест, пройдет центальный матч 19-го тура английской премьер-лиги (АПЛ) между лидерами чемпионата — местный одноименный клуб примет «Ливерпуль». Начало игры — в 22:00 по киевскому времени.

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Арбитр — Майкл Оливер

Предстоящий поединок доверено обслуживать бригаде арбитров во главе с 34-летним Майклом Оливером. По гражданской профессии рефери — страховой агент. Судит матчи премьер-лиги с 2010 года, в 25-летнем возрасте став самым молодым арбитром в истории этого турнира. Женат, супруга — также футбольный арбитр Люси Оливер.

34-летний Майкл Оливер

В нынешнем сезоне Оливер — один из самых востребованных арбитров премьер-лиги. В его активе 14 матчей, в которых он показал 51 желтую карточку (в среднем — чуть более 3,5 за игру) и назначил всего один пенальти. Трижды под его «присмотром» выигрывал «Ливерпуль» — у «Норвича» (4:1 в 1-м туре), «Челси» (2:1 в 6-м туре) и «Манчестер Сити» (3:1 в 12-м туре), один раз «Лестер» — у «Астон Виллы» (4:1 в 16-м туре).

Варди во главе бомбардирской гонки

Нападающий «Лестера» Джейми Варди забил в нынешнем сезоне 17 мячей в 18 проведенных матчах и уверенно возглавляет бомбардирскую гонку. У ближайших преследователей — Абрахама из «Челси», Обамеянга из «Арсенала» и Ингса из «Саутгемптона» — по 11 голов в активе.

Джейми Варди

Битва лидеров

На «Кинг Пауэр Стэдиум» сойдутся лидеры турнирной таблицы. «Ливерпуль» свой последний поединок в премьер-лиге провел 14 декабря, обыграв на домашней арене располагающийся на последнем месте «Уотфорд» — 2:0 (Салах, 38, 90).

В целом же беспроигрышная серия «красных» в национальном чемпионате длится почти год — последний раз команда Юргена Клоппа проигрывала в рамках премьер-лиги 3 января на выезде «Манчестер Сити» (1:2).

Что касается «Лестера», то команда Брендана Роджерса проиграла свой последний матч в рамках чемпионата, уступив на выезде «Манчестер Сити» — 1:3 (Варди, 22 — Марез, 30, Гюндоган, 43, с пенальти, Габриэл Жезус, 69), и позволила действующему чемпиону приблизиться ко второму месту на расстояние в одно очко.

Букмекеры больше верят в «Ливерпуль»

Букмекеры в предстоящей встрече отдают предпочтение «Ливерпулю». К примеру, авторитетная отечественная контора «Фаворит Спорт» ставки на победу подопечных Юргена Клоппа принимает с коэффициентом 2,17, на ничью — 3,60, на выигрыш команды Брендана Роджерса — 3,40.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, где смотреть в прямом эфире поединок чемпионата Англии «Лестер» — «Ливерпуль».

Фото Getty Images

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