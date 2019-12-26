23.01 / 23.36 25.39 / 25.88
Киев: +4
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Убийство Шеремета: ветеран АТО «Пума» заявила, что не знала фигурантов дела в 2016 году (видео)

14:56 26 декабря 2019 176
Инна Грищенко
Инф. «ФАКТОВ»

Ветеран АТО Инна Грищенко («Пума»), которую вместе с супругом Владиславом Грищенко проверяют на причастность к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявила, что в 2016 году не была знакома с фигурантами этого уголовного производства — Юлей Кузьменко, Андреем Антоненко и Яной Дугар.

Как передает «Громадское», в Печерском суде Инна Грищенко рассказала, что с Дугар и Антоненко она познакомилась этим летом, а с Юлией Кузьменко — годом ранее. Она также сообщила, что ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни по делу о гибели Шеремета. Также она подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку, поскольку по специальности он взрывотехник. «Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть», — отметила Инна Грищенко.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 ноября Печерский суд Киева избрал Инне Грищенко меру пресечения в виде ареста. Ранее был задержан ее супруг Влад, которого заподозрили в покушении на бизнесмена.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Верка Сердючка

Вопрос Крыма решен: Верка Сердючка готова выступить на Евровидении (видео)

Пенсия в Украине

Пенсионеров увольнять не будут: стали известны "реальные сюрпризы" нового КЗоТа

Трудовая книжка

Теперь работодатель никого не удержит: украинцам объяснили преимущества "электронной трудовой"

Курс валют

Что будет с курсом доллара в 2020 году: прогноз экспертов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер