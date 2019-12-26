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Убийство Шеремета: ветеран АТО «Пума» заявила, что не знала фигурантов дела в 2016 году (видео)
Ветеран АТО Инна Грищенко («Пума»), которую вместе с супругом Владиславом Грищенко проверяют на причастность к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявила, что в 2016 году не была знакома с фигурантами этого уголовного производства — Юлей Кузьменко, Андреем Антоненко и Яной Дугар.
Как передает «Громадское», в Печерском суде Инна Грищенко рассказала, что с Дугар и Антоненко она познакомилась этим летом, а с Юлией Кузьменко — годом ранее. Она также сообщила, что ее не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена, ни по делу о гибели Шеремета. Также она подтвердила, что ее муж мог изготавливать взрывчатку, поскольку по специальности он взрывотехник. «Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть», — отметила Инна Грищенко.
Інна Грищенко, відома як волонтерка «Пума», розповіла про знайомство з фігурантами справи про вбивство Павла Шеремета.— hromadske (@HromadskeUA) December 26, 2019
Інну та її чоловіка Владислава підозрюють у замаху на вбивство чоловіка в Івано-Франківської області у 2018 році. Їхні розмови фігурують у справі Шеремета pic.twitter.com/bY0FjVVP4V
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 6 ноября Печерский суд Киева избрал Инне Грищенко меру пресечения в виде ареста. Ранее был задержан ее супруг Влад, которого заподозрили в покушении на бизнесмена.
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