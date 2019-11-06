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В Киеве арестовали ветерана «АТО» с позывным «Пума»
В среду, 6 ноября, Печерский суд Киева провел заседание по избранию меры пресечения ветерану АТО Инне Грищенко, которая известна также под позывным «Пума». В результате она была арестована на 60 суток, сообщает журналист Назар Приходько в Facebook.
О задержании Инны Грищенко сообщил другой ветеран войны на Донбассе — крымчанин Станислав Краснов. По его словам, причина задержания неизвестна.
Затем основатель Pizza Veterano Леонид Остальцов сообщил об обысках в киевской пиццерии, где работала Инна Грищенко, а также у его помощника — Дмитрия Терещенко.
«Апостроф» сообщает, что ранее мужа «Пумы» Влада Грищенко задержали по подозрению в покушении на бизнесмена. Тогда его жена проходила по делу в качестве свидетеля. Теперь — как подозреваемая.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», «Пума» воевала на Донбассе и возглавляла оперативный отдел контрразведки «Правого сектора».
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