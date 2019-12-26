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Все дети были не привиты: в многодетной семье от коклюша умер новорожденный
В Ровенской области от коклюша умер месячный младенец, за жизнь которого медики боролись 10 дней. Ранее под Ровно после вакцинации умер 6-месячный ребенок, однако экспертиза установила, что прививка не имеет отношения к его смерти.
Как сообщает «РадиоТрек», малыш находился в реанимационном отделении областной больницы с тяжелым спазматическим кашлем и периодическими остановками дыхания.
Эксперты установили, что причиной смерти стал коклюш, осложненный двусторонней негоспитальной пневмонией. Предотвратить трагедию могла бы вакцинация, однако первую прививку делают ребенку в возрасте двух месяцев. Также сообщается, что малыш родился в многодетной семье и был шестым ребенком. Никто из детей не был вакцинирован из-за отказа матери.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 10 декабря 2019 года в Украине вступили в силу изменения в календаре профилактических прививок и Перечне медицинских противопоказаний
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