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Происшествия

Все дети были не привиты: в многодетной семье от коклюша умер новорожденный

15:29 26 декабря 2019 313
Младенец
Инф. «ФАКТОВ»

В Ровенской области от коклюша умер месячный младенец, за жизнь которого медики боролись 10 дней. Ранее под Ровно после вакцинации умер 6-месячный ребенок, однако экспертиза установила, что прививка не имеет отношения к его смерти.

Как сообщает «РадиоТрек», малыш находился в реанимационном отделении областной больницы с тяжелым спазматическим кашлем и периодическими остановками дыхания.

Эксперты установили, что причиной смерти стал коклюш, осложненный двусторонней негоспитальной пневмонией. Предотвратить трагедию могла бы вакцинация, однако первую прививку делают ребенку в возрасте двух месяцев. Также сообщается, что малыш родился в многодетной семье и был шестым ребенком. Никто из детей не был вакцинирован из-за отказа матери.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 10 декабря 2019 года в Украине вступили в силу изменения в календаре профилактических прививок и Перечне медицинских противопоказаний

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