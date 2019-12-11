Украина

В Украине обновили перечень противопоказаний к вакцинации: что важно знать

С 10 декабря в Украине вступили в силу изменения в календаре профилактических прививок и Перечне медицинских противопоказаний. Это сделано как раз в преддверии надвигающейся эпидемии гриппа. Об изменениях сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В новом Перечне медицинских противопоказаний даны ответы по многим клиническим состояниям, с которыми сталкиваются врачи в повседневной практике. Также введено понятие «предостережение» и предоставлено больше возможностей для принятия решений врачом первичного звена по целесообразности вакцинации. Добавлены ситуации, по которым ранее не было указаний по вакцинации.

Все медицинские противопоказания теперь разделены на предостережение от вакцинации и абсолютные противопоказания к прививке.

Окончательное решение о необходимости прививки будет принимать врач, а раньше этим занималась комиссия по вопросам прививок.

Напомним, в Киеве до 13 декабря можно пройти бесплатное тестирование.

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