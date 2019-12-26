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Украина

Больше половины украинцев не смогли назвать главное политическое событие 2019 года в мире

15:24 26 декабря 2019 145
женщина
Инф. «ФАКТОВ»

Население Украины, подводя политические итоги уходящего года, подтвердило, что крайне мало интересуется новостями Европы и мира и сконцентрировано исключительно на событиях в родной стране. Более половины украинцев (51%) не могли вспомнить ни одного политического события в мире, достойного включения в итоги 2019 года.

Соцопрос проводился фондом «Демократические инициативы». Были опрошены 2017 совершеннолетних респондентов. 23% опрошенных включили в важнейшие мировые события нормандскую встречу в Париже — событие, важное для Украины, но явно не слишком значимое для остальной Европы.

Нашлись среди респондентов и те, кто все-таки следил за ситуацией в мире. 6% опрошенных назвали мировым событием года импичмент Дональда Трампа. Остальные международные новости — войну в Сирии, «брекзит», акцию протеста «желтых жилетов» во Франции — упомянули по 2% опрошенных.

Тот же опрос показал, что для части людей и в родной стране в 2019 году не случилось ничего политически значимого. 16% респондентов не могли назвать ни одного важного внутриукраинского события в уходящем году.

Напомним, ранее украинцы рассказали, как оценивают происходящие в стране события.

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