Происшествия

Жуткое ДТП под Николаевом: погибла женщина и пострадала семья с тремя малышами (фото)

26 декабря, около 10:00, в Арбузинском районе Николаевской области, на трассе Н-24 Благовещенское — Николаев, произошло лобовое столкновение автомобиля ВАЗ и внедорожника Volkswagen Touareg. В первой машине ехали супруги — местные жители. 64-летняя женщина-пассажир погибла на месте. Водитель 66 лет доставлен в реанимацию местной больницы. Также госпитализированы с травмами различной степени тяжести водитель и четверо пассажиров внедорожника: жена водителя и трое их детей — годовалый, трехлетний и семилетний. Как оказалось, все они — граждане Германии.

Как сообщили «ФАКТАМ» в отделе коммуникации полиции Николаевской области, случившееся квалифицировано по статье УК Украины «Нарушение Правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть». Статья предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

Правоохранители Николаевской области просят граждан, которые владеют информацией об обстоятельствах этого ДТП, обращаться по адресу: г. Николаев, ул. Спасская, 12, или звонить 102.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о страшной аварии в Киеве, которая произошла в ночь на 25 декабря. Столкнулись автомобили Mercedes, Ford и ВАЗ-2101. В ДТП пострадали три человека.

А днем ранее на Столичном шоссе, возле остановки общественного транспорта ВИТА-2, лоб в лоб столкнулись Hyundai Tucson и Opel. Погиб молодой водитель.

«ФАКТЫ» сообщали также об аварии в Нововолынске: столкнулись легковой автомобиль Škoda и городская маршрутка с пассажирами. От сильного удара автобус перевернулся.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter