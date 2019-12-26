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Во Львове полиция гонялась за водителем, который наехал на полицейского и разбил патрульную машину (видео)
Во Львове полицейские гонялись за злостным нарушителем правил дорожного движения, который травмировал полицейского, стал виновником ДТП с участием машины правоохранителей и сбежал с места происшествия. Ранее на трассе Киев — Харьков автомобиль сбил патрульную Марину Фетч, которая находилась при исполнении служебных обязанностей.
Как сообщают в патрульной полиции Львовской области, утром в среду, 25 декабря, на улице Руданского автомобиль BMW столкнулся с Renault Kangoo и скрылся с места ДТП. Потерпевшая рассказала, что сразу после столкновения водитель поменялся местами с пассажиром. Вскоре патрульные разыскали автомобиль-беглец, за рулем которого находился пассажир, что подтвердили очевидцы. Мужчина оказался нетрезв — драгер показал 0,38. На него составили протокол за управление в нетрезвом состоянии.
Вечером этого же дня все тот же мужчина на проспекте Свободы запарковал авто в неустановленном для этого месте и ушел в развлекательное заведение. Когда полицейские вызвали эвакуатор, мужчина вернулся, сел в авто и, сдав назад, наехал на патрульного. После этого он столкнулся с авто правоохранителей и попытался скрыться.
Однако патрульные его догнали и оформили на него три протокола: за ДТП, за побег с места ДТП, за невыполнение требований об остановке, а также вынесли постановление за нарушение правил стоянки. Также следователи оформили ДТП с пострадавшими. Пострадавшего патрульного госпитализировали.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст. 342 (сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до двух лет лишения свободы.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», возле столичного торгово-развлекательного центра Ocean Plaza, что на улице Антоновича, водитель сбил полицейского и скрылся с места ДТП.
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