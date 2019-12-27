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У богатых свои причуды: элитный Mercedes G63 AMG подняли на вертолете и сбросили с высоты 300 метров (видео)

В то время как некоторым людям нравится собирать раритетные автомобили, принимавшие участие в съемках фильмов о Джеймсе Бонде, другие с удовольствием проводят над авто эксперименты другого рода.

Так, в сети сейчас набирает популярности весьма странное видео, в котором дорогущий Mercedes G63 AMG поднимают на вертолете, а затем сбрасывают с высоты в 300 метров.

Об этом пишет издание «ТопЖыр».

По его информации, такие игрища — забавы богатых москвичей. Два миллионера поспорили на крупный контракт, причем на кону был именно «Гелендваген» 2018 года выпуска

Проигравший блогер Игорь Мороз якобы не сожалеет о потере четырехколесного друга — «Гелик» часто ломался, поэтому постоянно находился в ремонтной мастерской.

Зато теперь он стал героем эффектного ролика.

Mercedes G63 AMG сначала хотели уничтожить в Москве, но в российской столице поднимать машину на вертолете не разрешили, поэтому операцию по уничтожению перенесли в Карелию, в город Петрозаводск. Там с подобными действиями проблем не возникло.

В перспективе, если миллионеры-чудаки насобирают побольше денег, то смогут купить для своих причуд и самый дорогой автомобиль в мире. Он был представлен, как писали «ФАКТЫ», в рамках Женевского автосалона. Стоимость La Voiture Noire — около 11 миллионов евро. Информация об этом появилась на официальном сайте концерна. Машина оснащена 16-цилиндровым двигателем объемом восемь литров и мощностью 1,5 тысячи лошадиных сил. Она способна разогнаться до 100 километров в час за 2,5 секунды. Максимальная скорость La Voiture Noire — 420 километров в час.

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