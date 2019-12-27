Мир

Голые люди и легковозбудимые животные: третьекурсницы сфотографировались для пикантного календаря (фото)

По мере завершения текущего года в мире появляется все больше календарей, в том числе и «голых», авторы которых пытаются таким образом привлечь внимание потенциальных клиентов к предприятию, или же просто заработать таким озорным способом средства на благотворительные проекты.

К разряду последних относится и благотворительный календарь на 2020 год, для которого снялись третьекурсники ветеринарного факультета новозеландского университета Мэсси сфотографировались без одежды для, пишет thenews.co.uk.

Сообщается, что в съемках принимали участие около 50 обнаженных юношей и девушек. Они позируют на ферме, прикрывая наготу различными животными, в том числе коровами, лошадьми и собаками, а также растениями и сельскохозяйственными инструментами.

«Сами съемки были довольно хаотичными, — рассказывает Кейтлин Уайт, 22-летняя студентка из Окленда, участвовавшая в создании календаря. — Чтобы получить правильные кадры, на которых прикрыто все, что нужно, требовалось согласовать действия многочисленных голых людей и легковозбудимых животных».

По словам Уайт, студентов снимали в конце зимы и начале весны. Чтобы попасть в календарь, им приходилось мокнуть под дождем и мерзнуть на улице без одежды. «В частности, снимок со всей группой делали, когда было около девяти градусов по Цельсию», — говорит она.

Студенты продают календарь через интернет по 15 новозеландских долларов (225 грн). Они планируют пожертвовать десять процентов выручки организации Pet Refuge New Zealand, которая дает приют питомцам, пострадавшим от домашнего насилия.

Издание напоминает, что в ноябре студенты Школы ветеринарных исследований Эдинбургского университета снялись без одежды для благотворительного календаря на 2020 год. А в октябре о публикации аналогичного календаря объявила Сиднейская школа ветеринаров.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», игроки Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) решили успешно продолжать традицию «раздевания для фанатов» и снялись обнаженными в преддверии Нового года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter