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Украина

Первые деньги за Крым: Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства полуострова

5:00 27 декабря 2019 24
Аэропорт
Инф. «ФАКТОВ»

Впервые со времени аннексии Крыма и запрета Евроконтроля на полеты на захваченный РФ полуостров в бюджет Украины поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства.

Об этом говорится в сообщении информационного агентства Министерства обороны АрміяINFORM.

Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air». Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.

Уже в ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.

«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», — отмечает агентство.

В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составляют уже 13 миллиардов гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова.

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