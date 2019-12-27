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Первые деньги за Крым: Украина впервые взыскала штраф за нарушение воздушного пространства полуострова
Впервые со времени аннексии Крыма и запрета Евроконтроля на полеты на захваченный РФ полуостров в бюджет Украины поступили деньги, взысканные в качестве штрафа за нарушение воздушного пространства.
Об этом говорится в сообщении информационного агентства Министерства обороны АрміяINFORM.
Речь идет о привлечении к финансовой ответственности казахского акционерного общества «Авиакомпания Euro-Asia Air». Его самолет 8 августа 2019 года выполнил полет в пределах запретной зоны над оккупированным полуостровом.
Уже в ноябре 2019 года Госавиаслужба вынесла постановление о наложении штрафа за правонарушение в отрасли гражданской авиации.
«Казахские авиалинии признали свою вину и добровольно уплатили эти средства. Поэтому Государственный бюджет Украины недавно пополнился на 136 тысяч гривен», — отмечает агентство.
В целом с марта 2014 года число незаконных пересечений воздушных границ Украины в пределах оккупированного полуострова превысило 200 тысяч. Однако до сих пор ни одна авиакомпания не понесла за это финансовой ответственности, хотя суммы наложенных штрафов за нарушение воздушного пространства в Крыму только гражданскими воздушными судами российских авиакомпаний составляют уже 13 миллиардов гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после аннексии АР Крым, Украина запретила взлет-посадку из аэропорта «Симферополь» всем авиакомпаниям и закрыла воздушное пространство над всей территорией полуострова.
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