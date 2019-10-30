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Шоу-бизнес

Шикарная: Ирина Шейк показала обнаженную грудь (фото)

23:16 30 октября 2019 95
Ирина Шейк
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Знаменитая модель Ирина Шейк, которая недавно снялась обнаженной в провокационной рекламной фотосессии, порадовала поклонников новыми горячими кадрами. Красотка опубликовала Instagram Stories снимки, на которых позирует полностью голой. Ирина лишь немного прикрывается простыней, оголяя свое шикарное тело и показав грудь.

Так супермодель решила поздравить с днем рождения автора этих снимков — известного фэшн-фотографа Марио Сорренти, которому исполнилось 48 лет. Очевидно, эти кадры порадовали не только именинника.

Поклонники модели отмечают, что выглядит она прекрасно. После расставания с Брэдли Купером модель больше не страдает. В прекрасном настроении и в компании звездных подруг Ирина появилась на презентации дома белья Intimissimi. Кстати, на этом мероприятии сверкнула грудью и певица Ани Лорак, она похвасталась фото с показа.

Ранее Ирина Шейк показала шикарную фигуру в купальнике во время отдыха в Испании с мамой и дочерью.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что Тина Кароль в откровенном платье показала пышный бюст.

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