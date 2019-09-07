Шоу-бизнес

Снова без юбки, но с сумкой: Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе Calvin Klein

Российская супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной в новой рекламе американского модного бренда Calvin Klein. Видео кампании, посвященной новой коллекции сумок, появилось на YouTube, пишет Daily Mail.

Читайте также_Без юбки — на линейку к ребенку в школу: Ирина Шейк удивила новым видео

На черно-белых кадрах модель сидит полностью обнаженной на стуле в студии. На ней только аксессуары: массивные серьги-кольца и сумки, которые меняются в течение ролика.

Постепенно на Шейк появляется платье, а затем пальто. В конце видео она позирует топлес и в черных колготках в сеточку.

Как известно, в июле французский модный ретейл-бренд The Kooples также выпустил коллекцию кожаных сумок в коллаборации с Ириной Шейк. Тогда на фотографиях Шейк также позировала обнаженной, прикрывая грудь сумками с разными принтами.

Напомним, что после расставанием с отцом своей дочери Брэдли Купером супермодель Ирина Шейк, закрутила роман с другим голливудским актером. Ирину заметили на свидании с бывшим мужем Дженнифер Анистон Джастином Теру, которому приписывали роман с Анджелиной Джоли.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отношениях Ирины Шейк и ее несостоявшейся свекрови наступил решительный поворот. Модель поменялась местами с мамой Брэдли Купера Глорией Компано: раньше переживать приходилось модели, а теперь «несладко» приходится самой Глории, которая лишена возможности часто видеться с внучкой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter