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Снова без юбки, но с сумкой: Ирина Шейк снялась обнаженной в рекламе Calvin Klein
Российская супермодель Ирина Шейк снялась обнаженной в новой рекламе американского модного бренда Calvin Klein. Видео кампании, посвященной новой коллекции сумок, появилось на YouTube, пишет Daily Mail.
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На черно-белых кадрах модель сидит полностью обнаженной на стуле в студии. На ней только аксессуары: массивные серьги-кольца и сумки, которые меняются в течение ролика.
Постепенно на Шейк появляется платье, а затем пальто. В конце видео она позирует топлес и в черных колготках в сеточку.
Как известно, в июле французский модный ретейл-бренд The Kooples также выпустил коллекцию кожаных сумок в коллаборации с Ириной Шейк. Тогда на фотографиях Шейк также позировала обнаженной, прикрывая грудь сумками с разными принтами.
Напомним, что после расставанием с отцом своей дочери Брэдли Купером супермодель Ирина Шейк, закрутила роман с другим голливудским актером. Ирину заметили на свидании с бывшим мужем Дженнифер Анистон Джастином Теру, которому приписывали роман с Анджелиной Джоли.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в отношениях Ирины Шейк и ее несостоявшейся свекрови наступил решительный поворот. Модель поменялась местами с мамой Брэдли Купера Глорией Компано: раньше переживать приходилось модели, а теперь «несладко» приходится самой Глории, которая лишена возможности часто видеться с внучкой.
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