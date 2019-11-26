- 09:53 В Киеве станцию метро "Арсенальная" закрыли на вход: что произошло
- 09:52 На трассе Киев-Одесса в ДТП попали 11 автомобилей: первые детали и фото
- 09:42 Сложные условия на дорогах: водителям сделали важное предупреждение
- 09:42 В Одессе полицейская кидалась на людей: в сети появилось видео
- 09:25 Учителям с сентября не платят зарплаты: Зеленский выступил с экстренным сообщением
- 09:17 Где смотреть онлайн «Манчестер Сити» — «Шахтер»: расписание трансляций матча Лиги чемпионов
- 09:12 В Украине начались настоящие реформы, и появились те, кто ими недоволен, — политолог
- 09:10 В Европе произошло сильнейшее за десятилетия землетрясение: много жертв и пострадавших
- 09:03 Украинская короткометражка произвела фурор в Голливуде
- 09:02 Доллар упал до четырехлетнего минимума: сколько стоит валюта
- 09:01 Сдал-принял: Брэдли Купер и Ирина Шейк погуляли с дочкой по очереди
- 08:40 Хотела сброситься с моста: женщину спасли от непоправимого поступка
Сдал-принял: Брэдли Купер и Ирина Шейк погуляли с дочкой по очереди (фото)
Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк, которые после своего разрыва договорились о том, что разделят опеку над своей дочерью поровну, честно выполняют взятые на себя обязательства. Двухлетнюю Лею де Сьен Шейк Купер сфотографировали в Нью-Йорке с обоими родителями по очереди в один день. Сначала с ребенком гулял 44-летний Купер. Позже он передал эстафету 33-летней Шейк.
День, как пишет Daily Mail, выдался холодным. Лея была в теплом пальто, полосатой шапочке и резиновых сапожках. Ее мама — в парке от SAM стоимостью 995 долларов. А Брэдли вышел на улицу в спортивных штанах, куртке и кроссовках.
Уроженка Челябинской области России Ирина, которая ранее встречалась с футболистом Криштиану Роналду, состояла в романтических отношениях с Брэдли с 2015 года. Лея родилась 21 марта 2017 года. А в июне 2019-го стало известно, что пара рассталась — на фоне слухов о романе Купера с певицей Леди Гагой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Чем тише ведет себя ребенок в соседней комнате, тем дороже вам может обойтись ремонт