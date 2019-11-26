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Шоу-бизнес

Сдал-принял: Брэдли Купер и Ирина Шейк погуляли с дочкой по очереди (фото)

9:01 26 ноября 2019 213
Брэдли Купер с дочкой Леей
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Американский актер Брэдли Купер и российская модель Ирина Шейк, которые после своего разрыва договорились о том, что разделят опеку над своей дочерью поровну, честно выполняют взятые на себя обязательства. Двухлетнюю Лею де Сьен Шейк Купер сфотографировали в Нью-Йорке с обоими родителями по очереди в один день. Сначала с ребенком гулял 44-летний Купер. Позже он передал эстафету 33-летней Шейк.

День, как пишет Daily Mail, выдался холодным. Лея была в теплом пальто, полосатой шапочке и резиновых сапожках. Ее мама — в парке от SAM стоимостью 995 долларов. А Брэдли вышел на улицу в спортивных штанах, куртке и кроссовках.

Уроженка Челябинской области России Ирина, которая ранее встречалась с футболистом Криштиану Роналду, состояла в романтических отношениях с Брэдли с 2015 года. Лея родилась 21 марта 2017 года. А в июне 2019-го стало известно, что пара рассталась — на фоне слухов о романе Купера с певицей Леди Гагой.

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