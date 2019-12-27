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У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии
Несмотря на то, что пенсии в Украине теперь будут начислять по-новому, их максимальный рост в 2020 году заложен на уровне 5%. Такими расчетами с изданием ГолосUA поделился экономический эксперт Алексей Дорошенко.
«В Украине рост пенсий в 2020 году заложен на уровне 5%. Хотя власть обещает больше, но это маловероятно, так как ничего не прописано на этот счет в документах», — уверен он.
Добиться повышения реальных пенсий можно бы было за счет снижения оплаты коммунальных услуг, но это пока что маловероятно.
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«Снизить на 50 или 30% коммунальные тарифы в стране не реалистично»,— уверен Дорошенко.
Поэтому довольствоваться придется малым: по мнению эксперта, можно говорить только о вероятном снижении тарифов на коммунальные на 10% - это существенно на пенсиях не отразится, но пенсионеры смогут больше себе позволить продукты питания.
Напомним, что до 1 октября 2017 года страховой стаж для исчисления пенсии рассчитывался по коэффициенту 1,35. Однако в ходе пенсионной реформы он был уменьшен до 1. В итоге пенсионеры, которым исчислялись выплаты по новой формуле «потеряли» часть пенсии. У некоторых — несколько сотен гривен, у других «потери» могут дотягивать и до полторы тысячи гривен.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», украинское законодательство предусматривает, что неработающим пенсионерам в возрасте 65 лет проводят перерасчет пенсии. Однако это возможно лишь при условии, что эти украинцы имеют соответствующий стаж. Для мужчин это — 35 лет, а для женщин — 30 лет.
*Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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