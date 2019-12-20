Надбавки, перерасчет и новые справки: в ПФУ ответили на ряд "нестандартных" вопросов о пенсиях

Украина

В связи с преобразованиями, которые сейчас проводятся правительством в сфере социального обеспечения украинцев, у многих наших сограждан возникают вопросы, которые не в состоянии решить отделения Пенсионного фонда на местах.

Ответить на некоторые из актуальных вопросов попыталась в ходе проведения прямой телефонной линии замдиректора департамента пенсионного обеспечения Пенсионного фонда Украины Галина Мастюгина, передает «Пенсионный курьер».

Приводим ответы эксперта на некоторые из задаваемых читателями вопросов.

Повышение с 1 декабря надбавки к пенсии по уходу

Размер надбавки не повысился, так как он определен в законодательстве, а именно в постановлении Кабмина Украины от 16.07.2008 № 654, в фиксированном размере — 50 грн, поэтому в связи с изменением прожиточного уровня ее перерасчет не производится. Ее размер остается неизменным — 50 грн.

Необходимо ли подавать новые справки о заработной плате умершего мужа при переходе на пенсию в связи с потерей кормильца

Подавать дополнительные документы можно — если они есть в наличии, и появляется целесообразность их подачи. К примеру, если человек умер, но при этом имел стаж, который ему не засчитали при начислении пенсии. А если, скажем, умерший кормилец получал пенсию и после этого не работал, то подавать, по сути, ничего — все материалы содержатся в пенсионном деле, и собирать новый пакет документов не требуется. В таком случае переход на пенсию в связи с потерей кормильца происходит и проще, и быстрее.

Бывают случаи, когда специалисты требуют принести новую справку, но это неправильно, тем более, когда это касается пенсионного периода жизни умершего кормильца. Новая справка нужна только тогда, когда она может повлиять на повышение пенсионной выплаты.

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Перерасчет пенсий гражданам, достигшим 65-летнего возраста

Для пенсионеров, достигших 65-летнего возраста и имеющих 30 лет стажа (женщины) и 35 лет (мужчины), действует такое правило: размер их пенсии не может быть меньше 40% минимальной зарплаты. Минимальная зарплата обычно меняется каждый год с 1 января, и тогда проводится соответствующий перерасчет пенсий. Однако стоит заметить, что этот пересчет осуществляется только неработающим пенсионерам, ведь работающим проводится другой перерасчет — по стажу и заработку.

Повышение пенсий госслужащих

В Законе Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» указано, что спецпенсии, назначенные ранее (пенсии госслужащих, ученых, прокуроров), не перечисляют. Единственное, что можно сделать — если человеку это будет выгодно — перевести его из получателей пенсии госслужащего на пенсию по возрасту, то есть на общую пенсию. А вот общую пенсию перечислять в обычном режиме. Однако не для всех спецпенсионеров такой переход рационален.

«Таким людям могу сказать: эта тема для общества очень актуальна и горячая, законопроектов, регулирующих этот вопрос, пока много, по этому поводу постоянно дискутируют, следовательно, решение проблем назревает. Однако заверить, что буквально со дня на день госслужащих получат перерасчет своих пенсий, я не могу. Если он будет, мы его проведем, и для этого нужен соответствующий законодательный акт. Поэтому будем ждать принятия такого документа»,— отметила Галина Мастюгина.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий с 1 декабря 2019 года в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, согласно закону «О государственном бюджете на 2019 год». При этом пенсионная выплата увеличилась на 41,25 гривну.

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