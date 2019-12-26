Украина

Можно и в 50 лет: в ПФУ разъяснили порядок выхода на пенсию одной из категорий пенсионеров

В связи со значительными изменениями в системе социального обеспечения граждан у многих лиц предпенсионного возраста возникают вопросы относительно права выхода на заслуженный отдых раньше установленного срока.

Одна из таких категорий пенсионеров — матери, воспитывающие ребенка с инвалидностью.

Об особенностях их выхода на пенсию шла речь в издании «Пенсійний кур’єр» № 50 (864).

В частности, в редакцию написала женщина, дочь которой травмировалась в возрасте 7 лет, и с 8 до 18 лет была признана ребенком-инвалидом. В связи с этим у матери возник вопрос, имеет ли она право на назначение пенсии по возрасту со снижением пенсионного возраста как мать ребенка с инвалидностью.

В издании пояснили, что законы Украины в связи с этой ситуацией предусматривают следующее: «в соответствии с пунктом 3 статьи 115 Закона Украины „Об общеобязательном государственном пенсионном страховании“ право на назначение досрочной пенсии по возрасту имеют матери лиц с инвалидностью с детства, воспитавшие их до шестилетнего возраста, по достижении 50 лет и при наличии страхового стажа не менее 15 лет. К числу лиц с инвалидностью с детства относятся также дети с инвалидностью в возрасте до 16 лет».

Вместе с тем, пункт 2.18 Порядка предоставления и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», утвержденного постановлением правления Пенсионного фонда Украины от 25.11.2005 № 22−1, предусматривает, что признание лица инвалидом с детства или ребенком-инвалидом удостоверяется выпиской из акта осмотра в МСЭК, медицинским заключением учреждения здравоохранения, удостоверением получателя помощи, справкой органа, назначающего помощь, о периоде назначения помощи.

В том случае, если ребенок признан ребенком-инвалидом после достижения шестилетнего возраста или инвалидом с детства после достижения восемнадцатилетнего возраста, предоставляется заключение врачебно-консультационной комиссии о том, что она имела медицинские показания для признания его ребенком-инвалидом до достижения шестилетнего возраста, и / или заключение МСЭК о возможности наступления инвалидности до достижения лицом 18 лет (вывод о времени наступления инвалидности).

В указанном выше примере, для досрочной пенсии по возрасту органам ПФУ нужно предоставить указанных документов учреждений здравоохранения и после этого вопрос выхода на пенсию в 50 лет будет решен положительно.

Ранее «ФАКТЫ» писали о действиях, которые нужно предпринимать пенсионерам для того, чтобы подтвердить наличие стажа до 2004 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter