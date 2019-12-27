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Как сестры-близнецы: Элизабет Херли показала селфи с сыном (фото)
Британская актриса и модель Элизабет Херли («Остин Пауэрс», «Ослепленный желаниями», «Мошенники») опубликовала рождественское селфи со своим 17-летним сыном Дэмианом. На фото мать и сын выглядят, как сестры-близнецы. «Горошины из одного стручка», «Ах, эти голубые глаза!», — пишут в комментариях фанаты 54-летней звезды.
Дэмиан Чарльз Херли, ранее снявшийся в сериале «Члены королевской семьи» (роль королевы в котором исполнила его мама), недавно начал карьеру модели. Отрастив длинные волосы, он сделал ставку на андрогинный стиль, соединяющий в себе мужское и женское в единый образ. Хотя многие находят юношу уж слишком женственным.
Элизабет, которая ранее была лицом косметической компании Estée Lauder, родила ребенка от американского бизнесмена Стива Бинга. Бинг отрицал свое отцовство, но его подтвердил ДНК-тест.
С 1987 по 2000 год Элизабет состояла в гражданском браке с актером Хью Грантом. До свадьбы так и не дошло. А с 2007 по 2011 год она была замужем за индийским бизнесменом Аруном Найаром.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Дэмиан Херли стал победителем в номинации «Самый сексуальный звездный наследник» журнала People.
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