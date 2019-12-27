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Странные серьги от французского модного дома озадачили пользователей сети (фото)
Пользователей сети озадачили серьги, которые продаются онлайн в сети канадских магазинов SSENSE. Их дизайн разработал французский модный дом Maison Margiela. На серьги обратила внимание жительница Лондона, опубликовавшая их фото в соцсети Twitter. Ее пост, как пишет издание The Mirror, стал вирусным. «Онлайн-шоппинг… О, симпатичный набор сережек. Листаю фото… Подождите, что-что?», — написала женщина. Товар выглядит, как прикрепленный к картонной бирке набор из двух пар серег — гвоздиков со стразами и золотистых колец. Но оказывается, что это одна пара серег — их предлагается носить в ушах вместе с «биркой», которая на самом деле изготовлена из натуральной кожи.
«Мне никогда не понять высокую моду», «Шик магазинной воровки» — писали в комментариях.
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