Модный итальянский бренд удивил обувью из «лапши быстрого приготовления» (фото)

Стиль жизни

Известный итальянский бренд Bottega Veneta представил в своей коллекции Pre-Fall 2020 обувь, которая весьма удивила пользователей соцсетей. Мюли с плетением в стиле макраме светло-желтого цвета напоминают лапшу быстрого приготовления. На них обратил внимание сайт Diet Prada, который специализируется на поисках плагиатов и просто странных новинок в мире моды. На сайте разместили коллаж из фотографий туфель и брикета лапши.

«У них вкус курицы или креветок?», «Просто добавь кипятка», «Дешево и безвкусно. Имею в виду и то, и другое», «Пакетик со специями прилагается?», «А как они ведут себя в горячей воде?» — писали развеселившиеся комментаторы.

А некоторым туфли напомнили блондинистые кудри певца Джастина Тимберлейка, которыми он щеголял в 2000-х годах.

Джастин Тимберлейк в начале карьеры

Недавно бренд Bottega Veneta получил сразу четыре награды на церемонии вручения премий Vritish Fashion Awards. Еще ранее бренд был назван «прорывом уходящего года», а в число самых востребованных среди потребителей товаров попали сумка The Pouch от Bottega Veneta и сандалии Stretch Bottega Veneta.

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