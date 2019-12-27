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Происшествия

20-летний парень покончил с собой в Одесской области: появился текст его предсмертной записки (фото)

9:12 27 декабря 2019 507
Петля
Инф. «ФАКТОВ»

Стала известна причина трагедии в общежитии Измаильского государственного гуманитарного университета, где 25 декабря нашли повешенным 20-летнего студента. Ранее в Измаиле покончил с собой 25-летний полицейский.

Как сообщают в ГУ НП в Одесской области, студент повесился в своей комнате, оставив предсмертную записку. Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с пометкой «самоубийство»).

Скан записки выложили в Telegram-канале «Х…я Одесса». В ней третьекурсник, в частности, рассказывает о конфликте с руководством вуза, вспоминает мать, из-за которой оказался на улице и пишет, что не хочет быть выброшенным туда во второй раз. В конце записки молодой человек говорит, что недавно у него появился «смысл жизни», который решил от него отречься.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на территории Киевского национального университета культуры и искусств был обнаружен повешенным молодой парень, на вид около 20 лет.

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