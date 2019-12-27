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В зоопарке Цюриха застрелили редчайшего крокодила, который укусил смотрительницу
В Цюрихском зоопарке застрелили самца филиппинского крокодила, который укусил смотрительницу. Как сообщает издание Swissinfo, женщина убирала в вольере и попыталась перегнать крокодила в другое место. Рептилия вцепилась ей в руку зубами. Поскольку крокодил отказывался отпускать жертву в течение нескольких минут, было принято решение его застрелить.
Директор Алекс Рубель сказал, что те 30 лет, что он работает в зоопарке, это первый случай, когда животное было убито за агрессивное поведение. Точная причина нападения непонятна.
Смотрительница была госпитализирована и перенесла операцию. В настоящее время она успешно поправляется.
Крокодил был относительно небольшой. Его длина составляла примерно полтора метра, а вес — около 15 килограммов. В зоопарке имеется также самка того же вида.
В дикой природе осталось не больше 250 особей исчезающего филиппинского крокодила, обитающего на острове Минданао.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что лев едва не оторвал руку смотрителю зоопарка: момент нападения попал на видео.
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