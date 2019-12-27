Не брезгуйте фруктами с плесенью: Супрун сделала сенсационное заявление о мандаринах

Здоровье и медицина

В торговых сетях уже предвкушают ажиотаж у полок с мандаринами. Эти фрукты по-прежнему у многих ассоциируются с новогодним настроением и ощущением праздника. А Уляна Супрун включила в свою серию полезных советов рекомендации, как правильно выбирать цитрусовые и мандарины в том числе.

Один из таких парадоксальных советов касается мандаринов на зимних ярмарках. Несколько подпорченных фруктов в горе мандаринов — это совсем не повод забраковать всю партию. Напротив, это подтверждение, что фрукты подверглись меньшей обработке фунгицидами или газом. А именно пестициды на кожуре фруктов могут быть причиной того, что в быту принято называть аллергией на мандарины.

«Если видите среди горы мандаринов фрукты с плесенью, не побрезгуйте этой горой и наберите неповрежденные. Эта партия, по всей видимости, мало обрабатывалась. Но помойте мандарины все равно», — добавила Супрун. Если есть необходимость использовать кожуру мандарина, то избавиться от пестицидов можно путем замачивания и мытья в растворе соды.

Что касается количества мандаринов в праздники, то врачи рекомендуют людям без тяжелых диагнозов употреблять в сутки 225−325 граммов углеводов. Поэтому если на праздничном столе будут мандарины, то стоит на такое же количество сократить потребление других углеводов.

«Согласно австралийским рекомендациям по питанию, детям надо есть одну порцию фруктов в день, то есть один мандарин, — отметила Супрун. — Взрослым — по две порции. Только беременные женщины и подростки могут себе позволить три мандарина, а кормящим мамам, можно „аж“ четыре».

Напомним, известные кулинары и кондитеры поделились с «ФАКТАМИ» рецептами легких и вдохновляющих блюд к новогоднему столу. На праздники рекомендуется попробовать приготовить Рождественский кекс, низкокалорийный «Оливье», салаты в бокале.

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