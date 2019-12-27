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Общество и люди

Певица Наталка Карпа впервые родила: ее муж — советник Авакова рассказал "ФАКТАМ" подробности (фото)

13:18 27 декабря 2019 107
Наталка Карпа с мужем Евгением Тереховым
Дария ГОРСКАЯ, «ФАКТЫ»

Поздно вечером 26 декабря в семье певицы Наталки Карпы и «Титанового Джексона» Евгения Терехова — героя АТО, советника министра внутренних дел, родилась дочь. Пост об этом счастливый папа, у которого уже подрастает дочка Анечка от первого брака, опубликовал на своей страничке в Facebook, только вернувшись из роддома, где он был на партнерских родах с женой.

«Наконец-то… Я встретился с девчонкой, которая покорила мое сердце — с первого взгляда…
(Натали, извини). Я первый раз вижу эту Девчонку, но, я уже без ума от ее красоты, от ее первой улыбки, от ее ангельских глаз и от ее смуглой кожи, она воплощение чистоты, она — это подарок с небес. Правда, пока еще слегка плаксивая.
У меня были встречи с самыми главными женщинами в моей жизни. С мамой и старшей дочкой, с моей любимой (твоей мамой) — ну и теперь с тобой.
Это наше первое знакомство.
И я, как настоящий мужчина — пытаюсь дышать ровно, и не подавать знаков что я влюблен без памяти, уже за эти несколько секунд.
Большие губы, глазики — ну какая же она прекрасная!
Вся в меня. Ты Ангелочек, которого Бог спустил к нам на землю.
моя.
Наша.
Наша душа.
Наша любовь.
Наша жизнь.
Ты еще ничего не понимаешь…
Но, наша любовь — все подскажет.
Сквозь слезы она уже за улыбалась…
Теперь, я отец двух дочерей !
Двух прекрасных характерных девчонок, в двое больше ответственности, но я всегда готов на все — для их счастья.
Я точно знаю, что уже не зря прожил эту жизнь.
Малышка! Добро пожаловать в нашу семью.
Мы тебе обещаем, что ты будешь самым счастливым ребенком в самой любящей семье! Натали, душа моя, спасибо тебе!»

— Малышка появилась на свет в 23:40, в ночь со среды на четверг, — рассказывает «ФАКТАМ» Евгений Терехов. — Обе чувствуют себя прекрасно. Вес и рост ребенка пока не рассказываем, Наталка если захочет, позже сообщит. Но я могу сказать только, что дочка у нас — настоящая красотка. Похожа на нас обоих. Имя мы пока не разглашаем, хотя уже и определились с ним. Изначально у нас были по этому поводу кое-какие прения. В результате, сошлись на том, что если будет сын — назову я, если дочь — то жена.

Я был рядом с любимой все время, старался быть помогать ей, поддерживать, волю эмоциям не давал, чтобы не расслабляться в такой ответственный момент, не дай Бог, не взволновать жену. Она держалась молодцом. Когда Наталку с малышкой положили отдыхать, я поехал домой. И вот тут, в дороге, меня и накрыла волна счастья…

Надеюсь, скоро нашу маму и маленькую доченьку выпишут из роддома. Комната, вещи для новорожденной уже полностью готовы. Шестилетняя Анечка с нетерпением ждет сестричку, ходит по дому и рассказывает бабушке, как она будет нянчить малышку.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что певица Наталья Карпа вышла замуж за Евгения Терехова в 2016 году. Свадьба состоялась во Львове. А через месяц молодожены отправились в свадебное путешествие в Париж.

Эксклюзивное интервью с Евгением Тереховым и Наталкой Карпой «ФАКТАМ» читайте здесь.

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