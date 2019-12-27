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В Украине упростили получение гражданства для воевавших в АТО иностранцев
Кабинет министров упростил процедуру получения украинского гражданства иностранными гражданами, которые добровольно пошли на фронт и защищали территориальную целостность страны на востоке Украины. Ранее Рада в первом чтении голосовала за законопроект о правовом статусе иностранцев-добровольцев.
Об решении правительства сообщает премьер-министр Алексей Гончарук. «Мы утвердили механизм получения ими вида на жительство в Украине, что которая является первым шагом для получения гражданства», — пишет глава Кабмина в своем Twitter.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об упрощении получения украинского гражданства иностранцами, воевавшими на стороне Украины, а также россиянами, которые подвергаются политическим преследованиям в РФ.
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