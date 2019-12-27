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Украина

Путин скоро уйдет с Донбасса: в США назвали сроки

13:33 27 декабря 2019 3113
путин
Инф. «ФАКТОВ»

Договоренности о деоккупации Донбасса могут быть достигнуты в ближайшие один-два года. Есть способы заставить Владимира Путина отвести войска из региона. Об этом заявил временный поверенный в делах США Уильям Тейлор, который спустя полгода работы готовится покинуть свой пост.

Тейлор считает, что эффективный способ давления на Кремль — это экономические санкции. По словам дипломата, Россия и сама неоднократно давала понять, что ради спасения экономики готова уйти с Донбасса.

«Путин должен захотеть уйти. Санкции работают, и они действительно болезненные. Я думаю, Путин и сейчас хотел бы от них избавиться. Поэтому нужно готовить путь, который позволит ему (Путину) уйти с Донбасса, сохранив лицо», — приводит заявление Тейлора «Европейская правда».

Напомним, ранее временный поверенный в делах США рассказал, как видит будущее Донбасса. По мнению Тейлора, стоит вернуться к идее о поддержании порядка в регионе силами миротворцев ООН.

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