Деньги

Подорожание билетов на поезда и платное спутниковое ТВ: что изменится с 1 января

В первый день нового года подорожают телефонные разговоры: «Укртелеком» повышает стоимость своих услуг. Тарифы для домашних телефонов вырастут на 7−24 гривни. Также увеличится стоимость услуг проводного радио, интернета, международной связи и других. А уличные таксофоны вообще будут отключены с 1 февраля.

Повышение тарифов планирует и другой монополист — «Укрзалізниця». С марта по декабрь цены на пассажирские перевозки будут ежемесячно подниматься на 2%. А грузоперевозки будут дорожать на 2,5% каждые три месяца.

Крупнейшие украинские медиахолдинги объявили, что закодируют сигналы своих каналов в три часа ночи 20 января 2020 года. После этого смотреть их телепрограммы «по спутнику» смогут только те легальные владельцы спутниковых антенн, кто вовремя оплачивает услуги. «Закодируюся» каналы StarLightMedia (СТБ, ICTV, «Новый канал», М1, М2, ОЦЕ ТВ), «Медиа Группа Украина» («Украина», «НЛО TV», «Индиго TV», «Футбол 1"/"Футбол 2», «Донбасс», «34 телеканал», «Сигма» и проч.), «1+1 Media» («1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПЛЮСПЛЮС», «1+1 International», «УНИАН ТБ», «Бигуди») и Inter Media Group («Интер», «Enter-фильм», «Пиксель TV», K1, K2, «Мега», НТН, Zoom, «Интер+»).

А вот полное отключение аналогового телевидения опять откладывается на части территории Украины. Аналоговое вещание продлят до 30 июня тем вещателям, которые работают в районах, граничащих с Россией, и в Херсонской области. А также — местным телерадиокомпаниям, которые не успели получить лицензии на цифровое вещание.

С 1 марта украинцы смогут выехать в Россию только по загранпаспорту. В то же время из России в Украину наши граждане смогу вернуться и по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении.

В январе в столичном метро должны окончательно исчезнуть жетоны, сообщила «ФАКТАМ» Наталия Макогон, начальник Информационного центра столичного метрополитена. А в апреле, согласно распоряжению КГГА, киевский транспорт должен полностью перейти на систему е-билета. Напомним, ранее это планировалось осуществить с 1 ноября, но тестовый период системы пришлось продлить.

25 февраля Нацбанк обещает выпустить 200-гривневые банкноты нового образца. А где-то в середине года — монеты в 10 гривен.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с первого января в Украине изменятся зарплаты, пенсии и соцвыплаты.

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