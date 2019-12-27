Платье-пирожное и сельский шик: самые трендовые вещи сезона (фото)

Стиль жизни

Платье — неотъемлемый предмет гардероба любой современной женщины. Как бы мы ни любили брючные костюмы и джинсы, лишь платье способно идеально подчеркнуть женственность и утонченность его обладательницы. Мода на платья переменчива и зависит от общих тенденций в мире фэшн-индустрии. Неизменным остается лишь маленькое черное платье, возведенное в ранг классики великой Коко Шанель. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» известный фэшн-стилист, режиссер телепрограмм о моде Светлана Лищинская рассказала о трендовых платьях наступающего сезона, новых фасонах и тканях, дав советы, как и с чем их носить в холодное время года.

— Светлана, приближаются праздники. Какое платье посоветуете надеть на новогоднюю вечеринку?

— Сейчас в моде девяностые, а это значит, что нужно блистать, и чем ярче, тем лучше. Поэтому идеальный вариант для новогодней вечеринки — расшитое пайетками платье! При этом надо помнить, что в тренде серебряные и золотые оттенки, не стоит надевать наряд мрачных тонов. Кстати, наступает год Белой Металлической Крысы, значит, и белый цвет будет в моде.

— А что касается фасона вечернего наряда?

— Он должен быть максимально простым — блестящий цвет и так привлечет к себе внимание, поэтому не надо «отягощать» свой образ сложными фасонами. Выберите платье на бретелях свободного кроя чуть выше колен. Такой наряд можно «поддержать» серебряными босоножками на шпильке или маленьким блестящим клатчем. Помните, что в новогоднюю ночь вам должно быть максимально удобно двигаться, танцевать и общаться с друзьями. Платье не должно сковывать движений. Кстати, подобный наряд прекрасно подойдет для коктейльной вечеринки или любого другого неофициального мероприятия, так что советую не прятать его далеко в шкаф.

— Какие фасоны платьев сейчас в тренде?

— В моде свобода и раскрепощенность, оригинальность взглядов и самовыражение. «Лихие» девяностые — экономически непростое время — были очень ярким во всем, что касалось моды. Конечно, сейчас не стоит полностью переносить стилистику тех лет, а лишь некоторые ее элементы. Что касается платьев, то в моде — свободные, летящие фасоны, платья с запахом и длинные рубахи.

Актуальны платья с завышенной талией — этакий сельский шик. Такой прием придает фигуре стройность и грациозность. Что касается длины, то платье должно быть не ниже середины икры. «Изюминкой» могут стать рукава — пышные, с приподнятой линией плеча. В гардеробе достаточно иметь одно такое платье.

— Из какой ткани оно должно быть выполнено?

— Свободный фасон позволяет фантазировать с любой фактурой. Идеально такое платье будет смотреться в трикотаже, тонкой шерсти или вискозе. Можно подобрать рисунок в клетку или цветочный орнамент. При этом и клетка, и цветы должны быть не очень крупными.

Вошли в моду и кожаные платья — дизайнеры предлагают не облегающие фасоны, а расклешенные, свободные, словно, созданные для того, чтобы вам было комфортно всегда и везде.

Еще одна модель, которая сейчас в тренде, платья с запахом. На самом деле, их ввела в моду знаменитый дизайнер Диана фон Фюрстенберг. Такой фасон удлиняет шею и стройнит фигуру. Подобные платья лучше подбирать однотонной расцветки и «поддерживать» нитью жемчуга.

— Воланы и рюши по-прежнему в моде?

— Да, несмотря на то, что подобные элементы наряда у нас ассоциируются с теплым временем года. Но в том-то и прелесть современной моды, что можно не отказывать себе в желаниях. Единственный нюанс — платье с воланом не должно быть из хлопковой ткани, подберите тонкую шерсть, и оно будет смотреться очень органично.

С прошлого сезоне не падает ажиотаж вокруг так называемых платьев-пирожных, сделанных из рюшей и органзы, в которых его обладательница буквально утопает. Именно в таком розовом платье дизайнера Молли Годдард была главная героиня культового сериала «Убивая Еву» (на фото в заголовке).

Уже несколько сезонов подряд удерживаются на пике популярности и платья-рубашки. Думаю, благодаря своей универсальности.

Их можно носить с поясом и без, с брюками и как самостоятельную вещь. Платье-рубашка отлично смотрится с пиджаком и свитером крупной вязки.

— О каких платьях стоит забыть навсегда?

— В моде не существует понятия «навсегда» — как известно, она циклична. Но я против того, чтобы откладывать любимые наряды с расчетом на то, что они когда-нибудь снова войдут в моду. Расставайтесь с вещами с легкостью, не складывайте их в шкафу, они должны «работать». В новом сезоне стоит забыть о гипюровых платьях, повседневных нарядах в пол и облегающих фигуру трикотажных «футлярах». В общем, обо всех тех вещах, которые мешают свободе движений, сковывают и заставляют все время быть начеку. Помните, что платья созданы для того, чтобы украшать женщину, а не приносить ей неудобства!

— Какая обувь лучше всего подойдет к платью в холодное время года?

— Если осенью можно было надеть под платье кроссовки и это выглядело стильно и удобно, то зимой уже так не походишь. Спортивные варианты сапог слишком массивны для летящих моделей платьев. Поэтому, если речь идет о повседневной вещи, то идеальный вариант — сапоги на устойчивом каблуке с высоким голенищем или ботинки на толстой подошве. Что касается сапог, надо помнить, что низ платья должен заходить на голенище, не оставляя тонкую полоску ноги — это выглядит некрасиво. Грубые ботинки идеально подойдут для тех, кто выбирает платье из вискозы с цветочным рисунком. На контрасте они лишь подчеркнут изящность их обладательницы.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» стилист Светлана Лищинская рассказала о модных сумках сезона.

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