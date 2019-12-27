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Стало известно об издевательствах над крымскими татарами в российской тюрьме
В России администрация СИЗО Ростова-на-Дону систематически нарушает права незаконно осужденных крымских татар Тимура Ибрагимова и Сервера Зекирьяева.
Об этом сообщает украинский омбудсмен Людмила Денисова. «Тимур Ибрагимов — инвалид III группы, у него нет одного глаза. У Сервера Зекирьяева — хронический остеохондроз, радикулит, почечная недостаточность и гипертония. Кроме того, сейчас, Сервер жалуется на воспаление лимфатических узлов на шее и проблемы с сосудами на ногах», — пишет в своем Telegram-канале Денисова.
По ее информации, администрация пенитенциарного учреждения отказывает украинцам в медицинской помощи. «Кроме того, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты о предоставлении соответствующей медицинской помощи Тимуру Ибрагимову и Серверу Зекирьяеву», — сообщает Людмила Денисова и добавляет, что обратилась по этому поводу к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по проведению полного медицинского обследования, по результатам которого обеспечить предоставление необходимого лечения украинцам.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что в списки по обмену удерживаемыми лицами не внесен ни один крымчанин.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!