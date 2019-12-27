Деньги

С 1 января в Украине повысят налоги для ФЛП и появятся кредиты под 5% годовых

В Украине с 1 июля 2020 года отменяется госмонополия на производство спирта. Теперь предприятия любой формы собственности смогут получить лицензию и заниматься производством, оптовой торговлей и экспортом как пищевого, так и медицинского спирта.

На 1 февраля назначен старт программы поддержки малого и среднего бизнеса. В ее рамках предприниматель сможет взять в кредит на пять лет до полутора миллионов гривен под 5% годовых, если его выручка не превышает 25 миллионов гривен и он создаст хотя бы два рабочих места. Если создавать новые рабочие места не планируется, годовые выплачиваются в размере 7%. Но и этот процент можно снизить, если взять новых работников (по полпроцента за каждого). Если выручка предпринимателя 25−50 миллионов гривен, он сможет взять кредит под 9% годовых.

В связи с изменениями уровня прожиточного минимума и минимальной зарплаты в Украине в 2020 году будут действовать новые размеры налога и единого социального взноса (ЕСВ) для физлиц-предпринимателей (ФЛП). ФЛП первой группы будут ежемесячно перечислять в бюджет 1249,26 грн, второй группы — 1983,66 грн. ФЛП третьей группы будут перечислять 1039,06 грн ЕСВ, а также 3% дохода (если они платят НДС) или 5% дохода (если они НДС не платят). Полную таблицу налогов для ФЛП, работающих как на едином налоге, так и по общей налоговой системе, можно посмотреть тут.

Также вырастут максимальные размеры туристического сбора и налога на недвижимость (окончательные размеры определяются местными властями). Туристический сбор для граждан Украины — 23,62 грн за сутки, для иностранцев — 236,15 грн. Налог на недвижимость — 70,85 грн за кв. м.

В этом году закон об обороте земли сельскохозяйственного назначения в Украине не приняли, но и мораторий, действующий до 31 декабря, на ее покупку/продажу не продлили. Однако с 1 января действие моратория продолжается, утверждает сайт Госгеокадастра. Полный список запрещенных операций с земельными участками можно увидеть тут.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с первого января в Украине изменятся зарплаты, пенсии и соцвыплаты.

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Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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