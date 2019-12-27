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Шулявский мост готовят к открытию: 10-летняя гарантия и самые современные технологии (видео)
В Киеве почти завершили строительство нового Шулявского путепровода. По словам управляющего партнера ООО «Современная транспортная инфраструктура» Александра Приступова, этот мост был возведен заново с применением передовых современных технологий, которые в Украине ранее не применялись, сообщил Journalist. today
«Мост строится по проекту, которым заложены асфальтобетон и деформационный шов высотой 8 см. Будем использовать асфальтобетон. Но применяется гидроизоляционная конструкция американско-бельгийской компании. В асфальтобетоне будут полимеры топовых европейских производителей. Эти полимеры позволяют укладывать асфальт при экстремально низких температурах», — отметил Приступов.
Асфальтобетон укладывают на современное гидроизоляционное покрытие, которое успешно используют при строительстве мостов и путепроводов в странах Европы.
«Асфальтобетонное покрытие делается из асфальтобетонной смеси на современных соответствующих материалах: полимеры и добавки, которые позволяют при таких низких температурах укладывать и уплотнять асфальтобетон и получить надлежащее качество», — объяснил доктор технических наук, профессор Национального транспортного университета заведующий кафедрой дорожно-строительных материалов и химии Владимир Мозговой.
Приступов подчеркнул, что для укладки асфальтобетона используют смесь, в которой есть несколько типов полимеров, позволяющих сделать качественное покрытие даже при очень низкой температуре воздуха: «Это декабрь месяц. Мы используем целый ряд самых современных технологий. За месяц нам удалось полностью подготовить подъездные пути, сделать инновационную связку гидроизоляции и асфальтобетона».
Как сообщил заместитель директора по строительству КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева» Александр Здольник, в разработке асфальтобетонной смеси приняли участие специалисты Национального транспортного университета, эксперты «Киевавтодора» и зарубежные специалисты из нескольких стран, которые присоединялись на всех этапах сооружения Шулявского путепровода. Часть техники и технологии, которые применяют при сооружении Шулявского моста, используются в Украине впервые, однако уже активно работают за рубежом.
«Рецептура этой смеси предусматривает модификацию ее с помощью двух модификаторов. Первый модификатор — это пластификатор асфальтобетонной смеси, который позволяет нормативное уплотнение уже устроенной конструкции дорожной одежды до нормативных показателей. Другой модификатор — так называемая энергосберегающая добавка, которая позволяет удерживать температуру в асфальтобетонной смеси значительное время, остывает и дает уплотнить эту асфальтобетонную смесь. Для Украины и города Киева это технологический прорыв, потому что субподрядчиком будет использоваться на объекте такая техника, как перегружатель. По городу Киеву такая техника ни разу не привлекалась».
Как сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации, подрядчик дает 10 лет гарантии на эксплуатацию асфальтового покрытия, которое кладут на площади около 5000 квадратных метров. Движение автомобилей по нему планируют запустить в ближайшее время.
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