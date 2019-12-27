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Стало известно, кто из "слуг народа" заменит нового главу ГБР Венедиктову в Раде
Нового руководителя Государственного бюро расследований Ирину Венедиктову, которая избиралась в парламент по спискам партии «Слуга народа», в Верховной Раде заменит 137-й номер партийного списка Александр Санченко.
Об этом сообщила замруководителя парламентской фракции «Слуги народа» Евгения Кравчук.
На страничке в социальных сетях Санченко позиционирует себя как эксперта по вопросам молодежной политики и маркетинга, и социального предпринимателя.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины подписал указ об увольнении руководителя ГБР Романа Трубы и назначил и.о. главы этой структуры Ирину Венедиктову.
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