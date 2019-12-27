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Зеленский уволил Трубу: кто возглавит ГБР
После того, как президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о перезапуске Государственного бюро расследований, на сайте появились кадровые указы, в том числе, и об увольнении руководителя ГБР Романа Трубы.
Другим указом Зеленский назначил нового руководителя Госбюро расследований — исполняющей обязанностей стала Ирина Венедиктова.
О новом руководителе ГБР известно, что Венедиктова прошла в парламент по спискам партии «Слуга народа» — она шла под третьим номером.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на днях на Telegram-канале «Трубу прорвало» выложили аудио записи, якобы сделанные в кабинете Романа Трубы, на которых обсуждалось изменения меры пресечения экс-нардепу Александру Ефремову, подозреваемому в госизмене.
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