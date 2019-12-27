Новинки 2020 года: медуслуги за счет бюджета, новые дипломы и сертификаты ВНО

Украина

В 2020 году впервые украинские вузы для поступающих на бакалаврат будут принимать сертификаты ВНО трехлетней давности: за 2017−2020 годы. Исключение составляет иностранный язык, результаты оценивания по которому будут действительны только с 2018 года. Кстати, перечень специальностей, для поступления на которые необходимо сдавать иностранные языки, будет существенно расширен. В этом году электронные заявления смогут подавать не только выпускники школ, но и поступающие в магистратуру.

Порог для поступления будет не ниже 125 баллов. На некоторые специальности («Публичное управление и администрирование», «Право», «Международные отношения») его повысят со 130 (как в предыдущем году) до 140 баллов.

Изменения в законодательстве о высшем образовании предусматривают отмену дипломов государственного образца — теперь каждый вуз будет утверждать собственные образцы дипломов. Однако образовательные программы все же должны быть аккредитованы Нацагентством обеспечения качества образования, иностранными аккредитационными агентствами или привлеченными ими независимыми аккредитационными учреждениями.

Также МОН обещает изменить подход к распределению бюджетных средств между вузами: финансирование будет зависеть не только от количества студентов, но и от качества предоставляемого ими образования, международного рейтинга, привлечения университетами альтернативных источников финансирования и проч. Вузы получат больше автономии: они сами будут определять количество необходимых преподавателей и их зарплаты. Зато министерство установит минимальную себестоимость обучения по контракту, чтобы учебные заведения не демпинговали, занижая стоимость контрактного обучения и компенсируя ее бюджетными средствами.

С января 2020 контракты с ректорами будут заключаться по новым правилам, указывая ключевые показатели эффективности, которых руководители вузов должны будут достичь в установленные сроки. В то же время ректорам предоставят право самостоятельно (по результатам конкурсов) назначать своих заместителей и руководство институтов и факультетов.

С 1 января в Украине должна была стартовать программа медицинских гарантий. Однако ее отсрочили на 1 апреля. Будет установлен перечень услуг, гарантированных государством бесплатно, для всех видов помощи: первичной, экстренной, паллиативной, специализированной, высокоспециализированной, реимбурсации лекарств и медицинской реабилитации. В частности, это обследования для выявления онкозаболеваний, химио- и радиотерапия, хирургия, психиатрическая и наркологическая помощь в стационаре, помощь при родах, инфарктах и инсультах, консультации у специалистов и проч.

Если эти услуги будут рекомендованы врачами первичной помощи — семейными, педиатрами, терапевтами, их оплатит Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ). Однако медучреждения, которые будут получать за это деньги, должны будут доказать, что указанные услуги ими действительно предоставляются и для этого у них есть необходимые специалисты и оборудование. В то же время медучреждения смогут более свободно распоряжаться полученными средствами.

С 1 января вступает в силу новый Закон «О социальных услугах». Он расширяет количество граждан, которые имеют право на получение этих услуг, цель которых — преодоление сложных жизненных обстоятельств. Кроме того, новым законом устанавливается цель профилактики этих обстоятельств, а также их минимизации. В частности, к таким людям отнесли внутренне перемещенных лиц.

Утвержден список лиц, имеющих право на получение полного спектра таких услуг за счет бюджета: пострадавшие от торговли людьми, семейного насилия или насилия по половым признакам, дети-инвалиды, сироты, лишенные родительской опеки, детские дома семейного типа, патронатные семьи, малообеспеченные и проч. Не вошедшие в этот список бесплатно получат лишь информационные услуги.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине можно будет взять кредит под 5% годовых.

Также с нового года подорожают билеты на поезда и платное спутниковое ТВ.

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