23.48 / 24.10 25.97 / 26.74
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Люди и звери

Лягушкам не спится: в Одесской области зафиксировано аномальное явление

20:40 27 декабря 2019 90
лягушка
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Одесской области зафиксировано необычное для зимы явление — бодрствующие лягушки. Как сообщил известный эколог Иван Русев, на днях он наблюдал удивительное явление: в протоках, отходящих от реки Турунчук, бодрствовали озерные лягушки. По его словам, в этот период подобные амфибии, обычно, залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз.

Как уточнил Русев, в старину реку Днестр называли Турлой, а вновь образовавшуюся реку Турунчук назвали Турулчак — быстрый Днестр.

«Потом славяне трансформировали Турулчак в Турунчук, который сохранился и до наших дней. И таких быстрых днестриков в дельте Днестра, сегодня четыре: Главный Турунчук, Глубокий Турунчук, Стоячий Турунчук и Мертвый (иногда называют Гнилой, Старый) Турунчук», — пояснил эколог, отметив, что лягушек он видел на Главном Турунчуке.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, согласно долговременному прогнозу синоптиков, нынешняя зима в Украине будет аномально теплой.

«ФАКТЫ» также рассказывали, что в начале декабря одновременно в 153 странах мира ученые из волонтерской экологической организации бывшего вице-президента США Альберта Гора выступили с лекциями «Неудобная правда об изменении климата». Они отметили, что из-за колоссальных выбросов парниковых газов климат изменяется неслыханными доселе темпами. И это уже к концу нынешнего столетия может привести к катастрофическим последствиям.

Читайте также: Земля на грани катастрофы: названа причина

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

путин

Путин скоро уйдет с Донбасса: в США назвали сроки

Гороскоп

Козерога ждет сюрприз, а Льва — успех: гороскоп на 28 декабря для всех знаков зодиака

Пенсия в Украине

У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии

2020 новый год

Смена работы и большая любовь: что принесет нам год Белой Металлической Крысы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер