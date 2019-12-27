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Лягушкам не спится: в Одесской области зафиксировано аномальное явление
В Одесской области зафиксировано необычное для зимы явление — бодрствующие лягушки. Как сообщил известный эколог Иван Русев, на днях он наблюдал удивительное явление: в протоках, отходящих от реки Турунчук, бодрствовали озерные лягушки. По его словам, в этот период подобные амфибии, обычно, залегают в глубокие ямы на реке и впадают в анабиоз.
Как уточнил Русев, в старину реку Днестр называли Турлой, а вновь образовавшуюся реку Турунчук назвали Турулчак — быстрый Днестр.
«Потом славяне трансформировали Турулчак в Турунчук, который сохранился и до наших дней. И таких быстрых днестриков в дельте Днестра, сегодня четыре: Главный Турунчук, Глубокий Турунчук, Стоячий Турунчук и Мертвый (иногда называют Гнилой, Старый) Турунчук», — пояснил эколог, отметив, что лягушек он видел на Главном Турунчуке.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что, согласно долговременному прогнозу синоптиков, нынешняя зима в Украине будет аномально теплой.
«ФАКТЫ» также рассказывали, что в начале декабря одновременно в 153 странах мира ученые из волонтерской экологической организации бывшего вице-президента США Альберта Гора выступили с лекциями «Неудобная правда об изменении климата». Они отметили, что из-за колоссальных выбросов парниковых газов климат изменяется неслыханными доселе темпами. И это уже к концу нынешнего столетия может привести к катастрофическим последствиям.
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