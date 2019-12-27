Андрей Биба: что известно о владельце «БРСМ-Нафта»?

Украина

Андрей Биба относится к тем немногим украинцам, которых не сломали бурные 1990-е, и именно они строили бизнес в новой независимой Украине с ее еще несовершенным финансовым законодательством, тем самым способствуя развитию и стабилизации национальной экономики.

Андрей Васильевич известен как основатель сети автозаправочных комплексов «БРСМ-Нафта». 165 АЗК с узнаваемым дизайном по всей Украине предлагают потребителю нефтепродукты по демократичным ценам.

Ранняя предпринимательская деятельность

Андрей Биба — коренной киевлянин, дата рождения — 25 августа 1971 года. Сразу же после окончания средней школы последовала служба в армии. Вернувшись из армии, Андрей Биба развивал свои предпринимательские навыки в строительном бизнесе — реконструировать или возводить с нуля объекты коммерческой и некоммерческой недвижимости.

В 1992 году Андрей Васильевич создает фирму «БРСМ-Нафта». Дело начиналось с аренды одной АЗС в Киеве на Троещине. Но за два года благодаря неплохой прибыли в аренду были взяты еще две автозаправочные станции, в этот раз в Ржищеве и Кагарлыке.

1995 год стал переломным для молодого предпринимателя: благодаря усилившимся финансовым позициям была приобретена первая АЗС в Таценках, Обуховском районе. Именно в этот момент Андрей Биба решает развивать бизнес торговли нефтепродуктами и создать сеть автозаправок.

История развития сети «БРСМ-Нафта»

2000 год. Задавшись целью создать сеть АЗС, Андрей Биба решает всю прибыль вкладывать в приобретение новых коммерческих объектов, то есть использовать реинвестиционный метод развития бизнеса.

2010 год. Сеть «БРСМ-Нафта» состоит уже из 86 автозаправок, бизнес продолжает развиваться семимильными шагами.

2011 год. Появляется новое направление в сфере торговли нефтепродуктами — создание автозаправочных комплексов, чтобы водители могли не только заправить автомобиль, но и отдохнуть за чашечкой кофе или полноценным обедом, а также купить вещи, необходимые в дороге. Андрей Биба, всегда следивший за инновациями в бизнесе, решает применить новые идеи для развития своей сети: АЗС превращаются в АЗК — автозаправочные комплексы. Чтобы клиент запомнил место, где обслужили не только его автомобиль, но и позаботились о нем самом, АЗК компании «БРСМ-Нафта» приобрели узнаваемый оригинальный дизайн: желто-белый цвет оформления, броский логотип.

2018 год. Под брендом «БРСМ-Нафта» уже 165 АЗК, водители знают и доверяют компании. Кажется, можно остановиться и наслаждаться плодами многолетнего труда. Но Андрей Биба, руководствуясь правилом «остановиться — это не значит стоять на месте, это значит падать», разрабатывает новый план развития бизнеса. Создаются концептуально обновлённые типы АЗК городского и трассового формата. «Притрассовые» АЗК должны быть оснащены более широким ассортиментом товаров для водителей-дальнобойщиков и путешественников.

В этом же году компания Андрея Бибы выигрывает в конкурсе «Лучшая АЗС», который ежегодно проводится журналом «Современная АЗС»:

2019 год. Новая победа и признание пользователей: Сеть АЗК «БРСМ-Нафта» была избрана лучшей среди украинских автозаправочных сетей в опросе, проведенном экспертным сообществом «Тренды и идеи развития АЗС». Учитывались внешний дизайн, техническое оснащение, интерьер помещений.

Раздел «БРСМ-Нафта»

В мае 2018 года в Одессе был открыт 150-й «юбилейный» автозаправочный комплекс, удививший гостей совершенно новым футуристичным дизайном, а также скидками на услуги и товары, дополнительным сервисом. На празднике, посвященном открытию АЗК, Андрей Биба заявил о своем намерении увеличить сеть «БРСМ-Нафта» до 170 объектов до конца года.

Политические взгляды

Вне политики. Андрей Биба считает, что каждый должен заниматься своим делом, поэтому не поддерживает никаких партий и политических объединений.

Семья

Андрей Биба женат, жена, Светлана Биба, является соучредителем его компании. У пары трое детей.

Меценатство

Супружеская чета Биба уже много лет занимается благотворительностью, являясь попечителями специализированных детских учреждений. Подшефными компании «БРСМ-Нафта» с 2010 по 2018 гг. стали четыре заведения, где воспитываются или проходят реабилитацию дети-сироты, дети-инвалиды, дети, пострадавшие от военных действий на Донбассе:

Областной межрегиональный центр социально-психологической реабилитации детей в г. Умань (Черкасская обл., м. Умань, ул. Гонты, 12);

Бердичевская специальная общеобразовательная школа-интернат (Житомирская обл., Бердичевский район, пгт Гришковцы, ул. Ленина, 155);

Красносельский детский дом-интернат (Одесская обл., Коминтерновский район, с. Красноселка, ул. Победы, 73);

Воскресная школа при Архангело-Михайловском храме в г. Харьков (г. Харьков, пр. Льва Ландау, 16).

А еще Андрей Биба считает своим долгом поддерживать духовную православную культуру в Украине и за рубежом, при его финансовом участии было отстроено и реконструировано около 30 православных храмов.

Сеть «БРСМ-Нафта» является спонсором нескольких спортивных проектов: соревнований «кадетская регата» Херсонской федерации академической гребли, оказывает поддержку украинскому чемпиону по стронгмену Виктору Посудевскому.

Сеть «БРСМ-Нафта» является постоянным участником благотворительных марафонов «Пробег под каштанами» и проека для детей «Місто професій», целью которого является профориентация подрастающего поколения.

Неприятности в СМИ

На протяжении 2018 года украинское издание «Обозреватель» опубликовало серию провокационных материалов относительно Андрея Бибы. В материалах издания указывалось на связи последнего с прошлой властью.

В сентябре 2019 года Васильковский районный суд Киевской области удовлетворил иск владельца «БРСМ-Нафта» Андрея Бибы и признал информацию в статьях на Обозревателе недостоверной, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию Андрея Бибы.

Суд обязал интернет-издание удалить все публикации с недостоверной информацией, выпустить опровержение и возместить моральную компенсацию в размере 100 тыс. грн.

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