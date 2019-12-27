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В аэропорт «Борисполь» запустили новый поезд украинского производства
В пятницу, 27 декабря, в первый рейс по маршруту Киев-Пассажирский — аэропорт «Борисполь» отправился трехвагонный дизель-поезд, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе. В новом поезде предусмотрено 472 пассажирских места, в том числе 170 сидячих мест и 2 места для инвалидов на колясках. Экспресс прошел испытания на участке Киев — Тернополь — Кременчуг. Напомним, ранее в Украине запустили полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.
Как сообщили в «Укрзализныце», стоимость поезда составляет около 177 миллионов гривен. Максимальная эксплуатационная скорость состава 140 км/час, диапазон рабочих температур от -40 до +40 ̊С, срок службы поезда — 40 лет.
Чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в дороге, в вагонах установлены индивидуальные блоки кресел с подлокотниками, столиками и розетками. Есть шесть багажных стеллажей и салонный кондиционер инвекторного типа.
Кроме того, для удобства инвалидов в одном из вагонов создано безбарьерное пространство: есть выдвижной пандус, места для колясок и просторный санитарный модуль.
Напомним, что Kyiv Boryspil Express осуществляет в сутки около 60 рейсов. В августе-сентябре нынешнего года перевезено рекордное число пассажиров — соответственно 98,2 тысячи и 107,6 тысячи. Самые популярные рейсы: № 842 из Киева в аэропорт (отправление в 17:50) и № 845 — из аэропорта на вокзал Киев-Пассажирский в 19:17. По пути следования состав делает 2-минутную остановку на станции «Дарница», обустраивается также платформа на станции «Выдубичи».
Напомним, экспресс отправился в первый рейс в прошлом году. Имевшие место поломки были названы результатом «обкатки» состава в украинских условиях. В «Укрзализныце» подсчитали, что Kyiv Boryspil Express приходит по графику более чем в 99% случаев.
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