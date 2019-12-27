23.48 / 24.10 25.97 / 26.74
Киев: 0
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В аэропорт «Борисполь» запустили новый поезд украинского производства

21:21 27 декабря 2019 221
новій поезд в Борисполь
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

В пятницу, 27 декабря, в первый рейс по маршруту Киев-Пассажирский — аэропорт «Борисполь» отправился трехвагонный дизель-поезд, построенный на Крюковском вагоностроительном заводе. В новом поезде предусмотрено 472 пассажирских места, в том числе 170 сидячих мест и 2 места для инвалидов на колясках. Экспресс прошел испытания на участке Киев — Тернополь — Кременчуг. Напомним, ранее в Украине запустили полный цикл производства артиллерийских боеприпасов и ракетного вооружения.

Как сообщили в «Укрзализныце», стоимость поезда составляет около 177 миллионов гривен. Максимальная эксплуатационная скорость состава 140 км/час, диапазон рабочих температур от -40 до +40 ̊С, срок службы поезда — 40 лет.

Чтобы пассажиры чувствовали себя комфортно в дороге, в вагонах установлены индивидуальные блоки кресел с подлокотниками, столиками и розетками. Есть шесть багажных стеллажей и салонный кондиционер инвекторного типа.

Кроме того, для удобства инвалидов в одном из вагонов создано безбарьерное пространство: есть выдвижной пандус, места для колясок и просторный санитарный модуль.

Напомним, что Kyiv Boryspil Express осуществляет в сутки около 60 рейсов. В августе-сентябре нынешнего года перевезено рекордное число пассажиров — соответственно 98,2 тысячи и 107,6 тысячи. Самые популярные рейсы: № 842 из Киева в аэропорт (отправление в 17:50) и № 845 — из аэропорта на вокзал Киев-Пассажирский в 19:17. По пути следования состав делает 2-минутную остановку на станции «Дарница», обустраивается также платформа на станции «Выдубичи».

Напомним, экспресс отправился в первый рейс в прошлом году. Имевшие место поломки были названы результатом «обкатки» состава в украинских условиях. В «Укрзализныце» подсчитали, что Kyiv Boryspil Express приходит по графику более чем в 99% случаев.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

путин

Путин скоро уйдет с Донбасса: в США назвали сроки

2020 новый год

Смена работы и большая любовь: что принесет нам год Белой Металлической Крысы

Пенсия в Украине

У Зеленского обещают больше: стало известно, как на самом деле вырастут пенсии

Максим Галкин

Галкин впервые рассказал о суррогатной матери для их с Пугачевой детей (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер