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Завлекают на платную подписку: Microsoft выпустит новую версию Windows
Американская компания Microsoft, похоже, готовит сюрприз для всех, кто подобно Владимиру Путину использует устаревшие версии операционной системы Windows- новый тип подписки на офисный пакет программ.
Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на немецкое издание Windows United.
Сообщается, что пользователей на старой «винде» попытаются убедить подписаться на пакет Microsoft365, в который кроме уже доступных программ пакета Office, войдет и самая новая версия Windows10.
Покупателям подписки будет доступна особая, расширенная версию операционной системы. Какие возможности и дополнительные программы будут в нее включены, не сообщается. Релиз обновленной подписки должен произойти летом 2020 года.
Инсайдеры предположили, что в новом пакете Microsoft365 появится опция отключения рекламы. На данный момент рекламные блоки отображаются для всех обладателей стандартной лицензии ОС.
Напомним, что в Microsoft365 входят популярные офисные программы, также обладателям подписки доступен один терабайт памяти в облачном хранилище OneDrive. Лицензия на операционную систему Windowsприобретается отдельно.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Microsoft намерена в принудительном порядке перевести всех пользователей на собственный браузер Edge, созданный на базе платформы Chromium. Осуществить данное событие планируется 15 января 2020 года, когда выйдет очередное обновление ОС Windows 10, пишет Windows Latest. Edge на базе Chromium установится автоматически через Windows Update (Центр обновления Windows). Это произойдет на всех устройствах, работающих на Windows 10 версии 1803 (April 2018 Update) и выше.
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