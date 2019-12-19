Мир

Прощай, Chrome: всех пользователей Windows 10 насильно переведут на другой браузер

Похоже, уход со своих постов основателей Google Сергея Брина и Ларри Пейджа начинает негативно сказываться на позициях компании на рынке: принадлежащий интернет-гиганту браузер Chrome может в скором времени упустить свои лидерские позиции в мире.

Так, компания Microsoft намерена в принудительном порядке перевести всех пользователей на собственный браузер Edge, созданный на базе платформы Chromium (на ней также написан и привычный всем Chrome).

Осуществить данное событие планируется сделать 15 января 2020 года, когда выйдет очередное обновление ОС Windows 10, пишет Windows Latest.

Edge на базе Chromium установится автоматически через Windows Update (Центр обновления Windows). Это произойдет на всех устройствах, работающих на Windows 10 версии 1803 (April 2018 Update) и выше.

Пользователи не смогут сохранить и продолжить пользоваться старой версией браузера, так как Edge установится в фоновом режиме.

Чтобы заблокировать принудительную замену браузера и оставить старый Edge, потребуется загрузить инструмент Blocker Toolkit. Кроме того, только системные администраторы организаций и обладатели бизнес-версий смогут приостановить принудительную замену браузера.

В новом Edge появится возможность подключать сторонние браузерные расширения как из магазина Microsoft Store, так и из Chrome Web Store.

О выпуске Edge объявили на конференции Microsoft Ignite 2019. Однако о его внедрении стало известно из обновлений в документации, так как официальных анонсов не было.

Microsoft Edge разработали в 2015 году. Браузер дебютировал на Windows 10. В августе этого года разработчики выпустили бета-версию Edge Chromium.

Эксперты заметили, что вместе с январским апдейтом разработчики будут постепенно внедрять новый дизайн для Windows, который корпорация представила на прошлой неделе.

Ранее «ФАКТЫ» писали о других агрессивных действиях Microsoft: в начале года компания начала предпринимать действия по принудительному переводу компьютеров на операционной системе Windows 7 на новенькую Windows 10. Несмотря на то, что «семерка» вышла еще около десяти лет назад, на ней в настоящее время работают около более чем 500 млн компьютеров по всему миру. За этот срок операционка успела обрести невероятно большую популярность, став самой распространенной ОС в мире.

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