Путин "застрял" в прошлом: стало известно, какой версией Windows пользуется президент РФ

Мир

Страдающего «синдромом стареющего генсека» президента России Владимира Путина уличили в еще одной странности, которую заметили журналисты британского таблоида Daily Mail.

Проанализировав фотографии на рабочих компьютерах хозяина Кремля, они пришли к выводу, что на них установлена устаревшая версия Windows XP, которую разработчик Microsoft не поддерживает уже в течение пяти лет.

Так, в ноябре Путин в режиме видеоконференции принял участие во Всероссийском открытом уроке «Школа завтрашнего дня», прошедшего в рамках форума профессиональной навигации «ПроеКТОриЯ». Новость была проиллюстрирована несколькими фотографиями из кабинета главы РФ.

Снимки были сделаны в официальной резиденции Путина в Ново-Огарево. В кадре Путин сидит за столом, где стоит монитор. На «обоях» рабочего стола изображены башни Кремля, а внизу можно увидеть ярко-синюю панель задач, характерную для Windows XP.

Интересно, что Microsoft прекратила предоставлять поддержку XP еще в 2014 году. Тогда компания предупредила, что компьютеры со старым программным обеспечением «могут быть уязвимы для угроз безопасности». Также подавляющее большинство современных программ могут просто не запуститься на этой операционной системе.

Судя по всему, Путина так и не перевели на другую операционную систему. Возможно, помехой этому стало то, что он сам инициировал установление в РФ запрета на использование в госучреждениях иностранного программного обеспечения.

Кроме того, 67-летний президент России слывет технофобом и ранее говорил, что обходится без смартфона. В 2017 он сообщил группе школьников, что почти не пользуется интернетом и пошутил, что в конце рабочего дня ему не до «Инстаграма».

Издание напоминает, что операционная система Windows XP появилась на свет в 2001 году. Она получила сертификацию от Федеральной службы по техническому и экспортному контролю и считается безопасной для установки на правительственные компьютеры. Последняя же версия Windows 10 для компьютеров с государственной тайной не одобрена.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Microsoft намерена в принудительном порядке перевести всех пользователей на собственный браузер Edge, созданный на базе платформы Chromium — это произойдет при установке обновлений в середине января.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter